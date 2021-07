Amb l’esperat anunci divendres a la tarda de l’arribada de Míchel Sánchez a la banqueta de Montilivi, tots els equips de la Lliga Smartbank tenen definits els entrenadors per aquesta temporada 2021-22 que d’aquí poc més d’un mes donarà el tret de sortida. Un altre curs exigent i engrescador alhora per tots els clubs, sigui quin sigui l’objectiu, que durant aquestes setmanes prèvies miraran de pefilar la millor plantilla possible per encarar-lo amb garanties. En aques sentit, a diferència d’altres temporades, ja sigui per la situació d’ajustament econòmic provocat per la pandèmia o per algun altre motiu, la gran majoria d’equips ha apostat per la continuïtat a la banqueta. De fet, amb el fitxatge del Míchel, el Girona és un dels sis clubs que estrenarà entrenador aquest exercici. Una xifra realment baixa tenint en compte com d’inestable és aquesta feina sovint per culpa de la poca paciència dels directius. El Girona, juntament amb el Mirandés, Màlaga i els tres descendits de Primera, Eibar, Osca i Valladolid, són els equips que tenen nou inquil·lí a la banqueta.

L’adéu temut, i esperat alhora, de Francisco Rodríguez arran del disgust de no assolir l’ascens a Primera contra el Rayo Vallecano va obligar el Girona a moure peça i a cercar alternatives. Es van tocar informalment alguns tècnics però finalment, el club es va decantar per l’experiència i els dos ascensos que figuren a la carta de presentació de Míchel. El mateix objectiu de pujar tindran Eibar, Valladolid i Osca, que també tenen nou tècnic. A Ipurua han recuperat Gaizka Garitano, a Valladolid aposten per un altre home-ascens com Pacheta mentre que els aragonesos se la juguen amb el mexicà Nacho Ambriz. A Màlaga i Miranda de Ebro també tindran cara nova a la banqueta. Els andalusos han fitxat José Alberto López, que el curs passat era precisament al Mirandés, que ha suplert l’asturià amb el debutant Lolo Escobar (Salamanca CF).

La gran majoria de clubs ha passat uns primers dies d’estiu tranquils sense haver de trencar-se el cap amb qui havia de dirigir l’equip. En aquest sentit, els setze equips restants mantenen l’aposta per l’entrenador de la temporada passada. Anquela, Rubén Albés i Luis Carrión van salvar del descens Alcorcón, Lugo i Cartagena i s’han guanyat la continuïtat un any més. Per la seva banda, el Tenerife, el Las Palmas, el Fuenlabrada, l’Oviedo, el Saragossa i el Ponferradina mantenen la confiança en Lluís Miquel Ramis, José Mel, José Luis Oltra, Cuco Ziganda, Juan Ignacio Martínez i Jon Pérez, Bolo, respectivament. Entre els equips que el curs passat van lluitar per l’ascens, tampoc hi ha canvis a Leganés, amb Asier Garitano, Almeria, amb Rubi i Gijón, amb David Gallego. Per últim, els quatre ascendits de Segona B, Eivissa, Amorebieta, Reial Societat B i Burgos CF fan confiança als tènics que els van pujar: Juan Carlos Carcedo, Iñigo Vélez de Mendizabal, Xabi Alonso i Julián Calero.