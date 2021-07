La plantilla del Girona posa el punt i final a les vacances i comença demà la pretemporada 2021/2022. Ho farà, en primer lloc, amb els pertinents tests PCR i dimarts serà el torn per a les revisions mèdiques. Dimecres, Míchel Sánchez dirigirà el seu primer entrenament a les instal·lacions de La Vinya, al PGA de Caldes de Malavella.

A l'espera d'anunciar noves altes i baixes durant les properes setmanes, el tret de sortida es farà, de moment, amb 25 futbolistes confirmats. Es tracta de Juanpe Ramírez, Samu Sáiz, Gerard Gumbau, Mamadou Sylla, Juan Carlos, Bernardo Espinosa, Valery Fernández, Jordi Calavera, Ibrahima Kébé, Arnau Martínez, Ramon Terrats i Adrià Ortolá. A més dels cedits que tornen a la disciplina blanc-i-vermella Joaquin Zeballos, Àlex Gallar, Johan Mojica, i Jairo Izquierdo. I també els joves Pau Víctor, Jonathan Morilla, Ricard Artero, Gabri Martínez, Jonathan Dubasin, Àlex Sala, Nil Sauret, Ylias i Oriol Comas.

D'altres jugadors de la plantilla com Cristhian Stuani, Santi Bueno i Pape Diamanka no s'incorporaran al grup fins els propers dies, segons ha informat el club en un comunicat. De la seva banda, Iago López y Maxi Villa són dos dels futbolistes que tornen de cessió però no entren en els plans per aquesta temporada i no han estat citats.