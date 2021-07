De la mateixa manera que Enric Franquesa (Llevant), un altre jugador del Girona de la temporada passada fa el salt a Primera Divisió. El migcampista Monchu Rodríguez jugarà al Granada un cop acabi d’arreglar tota la paperassa amb el FC Barcelona. De fet, esta previst que demà mateix, el balear sigui ja a terres andaluses per passar la revisió mèdica i començar a treballar a les ordres de Robert Moreno. El fitxatge s’ha desencallat després que el Granada hagi arribat a un acord amb el FC Barcelona, que es guardarà una opció de recompra i també un tant per cent d’una futura venda a un altre equip. En aquest sentit, el jugador i el Barça finalment s’han entès després que dies enrere Monchu considerés que era agent lliure i el club, que no ho considerava així, el retingués. Monchu doncs és el primer fitxatge de l’era Josep Boada al Granada. El d’Amer s’ha fet càrrec de la direcció esportiva del conjunt andalús i compta amb el suport del vidrerenc Josep Mercader i del figuerenc David Comamala. Tots tres han arribat aquesta temporada per fer-se càrrec de l’àrea esportiva del Granada.

Així doncs, Monchu, de 21 anys, n’ha fet prou amb una temporada a Segona A per fer el salt a Primera. Amb el Girona, el mallorquí va ser titular indiscutible i va jugar 43 partits (3 gols) entre totes les competicions. En cas d’haver aconseguit l’ascens a Primera, el Girona hauria hagut d’executar una clàusula de compra obligatòria de 3’5 milions d’euros al Barça per quedar-se amb el jugador.