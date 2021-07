Amb 175 partits oficials amb el Girona, Jandro Castro (Mieres, 1979) va meravellar a Montilivi durant cinc temporades. Estimat dins i fora del vestidor, convertit fins i tot en un dels capitans, va marxar amb la seva carrera escrivint els últims capítols. Tot i penjar les botes, mai ha abandonat el futbol i ara iniciarà la seva carrera com a entrenador. Parla d’aquesta nova etapa, però també de la seva etapa en clau blanc-i-vermella, així com del present i futur a curt termini del club que més vegades l’ha vist jugar.

Jandro Castro va marxar de Montilivi el 2015 i ho va fer com a futbolista per provar sort a l’Hurcán. Ara, sis anys després, ha sigut anunciat com a nou entrenador de l’Acero.

En tenia moltes ganes. Havia tingut ofertes abans, però no era el moment d’acceptar-les. Ara sí que ho és. Sincerament, quan era jugador ho veia molt lluny, això d’entrenar. Perquè un quan juga se n’adona que l’entrenador ho té molt difícil. I jo pensava «no ho seré mai». Però de mica en mica, a mesura que el final de la meva trajectòria com a futbolista s’acabava, em va anar interessant. Em vaig informar, em vaig formar i he decidit provar-ho. La família està contenta i em dona suport, i a mi també em fa feliç.

L’Acero, de la Tercera RFEF valenciana és el punt de partida.

Sí. He signat per un any, com sol passar en aquestes categories. Comencem la pretemporada el 26 de juliol i la competició, el cap de setmana del 4 i 5 de setembre. Tinc la gran sort d’haver jugat amb La Nucía i conec el campionat. Sé qui són els futbolistes, els entrenadors, els camps. És un bon punt de partida, perquè a l’hora de plantejar els partits ja tinc una lleugera idea. Ja sé a quin camp podré intentar jugar més o menys a futbol, per exemple.

Quin serà l’estil del seu equip?

M’encanta aquest esport i vull que els meus homes juguin a futbol. Però no puc obviar que tots ens hem d’adaptar al que tenim, perquè cada detall influeix. Parlem dels estadis, perquè no és el mateix estar a Segona que a Tercera; no és el mateix anar a un lloc amb la gespa cuidada on la pilota corre bé i tens espais, que anar a un camp petit en què la pilota bota malament i la gespa és irregular. La meva intenció és fer un bon futbol, és clar, i construir un equip vertical.

Psicològicament, com canvia el fet de ser futbolista a haver de dirigir des de la banqueta?

Doncs que ara em tocarà gestionar vint-i-pocs jugadors cada dia i només en poden jugar onze! És un tòpic, però tots els futbolistes som egoistes per naturalesa i qui no jugui, no estarà content. Però això no és motiu per posar mala cara. Jo ho he viscut, això, i voldré corregir coses que m’han passat perquè tothom estigui implicat dins del vestidor. Serà complicat, però ho faré el millor que pugui.

Què considera innegociable?

El respecte. Hi ha línies que no s’han de trencar mai. La meva experiència farà que sàpiga com pensa el jugador i em permetrà entendre’l perquè em posaré a la seva pell. Sé què s’ha de dir quan no surt un bon partit o quan canvio algú. Però el jugador ha de respectar el que jo decideixi. Si un grup vol tirar endavant, l’actitud és fonamental, perquè si està unit, si dins i fora del camp estem junts, ens portem bé, hi ha bon rotllo i ens ajudem els uns als altres, això s’acaba reflectint. No pel fet que no jugui no haig d’entrenar bé i no pel fet que jugui haig d’abaixar el llistó, perquè sempre hi haurà un company que juga o no, i haig de pensar en el benefici comú.

El Jandro jugador es portaria bé amb el Jandro entrenador?

Era fàcil de portar, jo, s’entendrien bé (riu). Tenia el meu caràcter, però vaig tenir la sort de jugar sempre. I quan jugues, et cabreges menys. I he sigut un bon company. L’últim any al Girona, amb Machín, no vaig tenir tots els minuts que desitjava i en cap moment vaig causar cap problema, sent un dels capitans i assumint tots els embolics extraesportius que hi havia. Perquè a Montilivi en vam passar, eh! Presidents fugats, mesos sense cobrar... I he viscut de tot. Sort que ara no passa i espero que no es torni a repetir, tot allò.

Hi pensa, en un recorregut llarg a les banquetes?

Inconscientment, per descomptat. Un sempre es marca reptes. Quan era jugador volia arribar a Primera, com a entrenador em passa el mateix. Però la realitat diu que estic a Tercera RFEF i amb el canvi de categories, veig molt lluny el futbol professional. Les etapes s’han de cremar quan arriben, no abans. M’agrada començar a l’Acero, perquè molts s’inicien en el futbol formatiu, que també és bonic eh, però jo tot això m’ho he saltat.

Sabia que l’Acero va ser el primer rival del Girona a Montilivi en partit de Lliga? (2-0, el 6-9-70).

De veritat? No ho sabia, és una gran anècdota. Saps? A mi m’agradaria tornar a Montilivi algun dia, sigui de visitant o del que sigui.

Per cert, com ha portat la nova patacada després d’un altre ascens frustrat a Primera del Girona?

És una pena, perquè arribàvem tan bé... No m’he perdut cap partit, el nivell era espectacular i les semifinals contra l’Almeria van ser un escàndol. Però ja a Vallecas, l’equip no va transmetre el mateix. Malgrat tot, va competir i va remuntar. Com competia, el Girona! Amb fam, era un equip-equip. Altres anys s’agafava més a les individualitats, depenia d’accions aïllades, ara era més un bloc. Francisco va fer una molt bona feina. Llàstima de la tornada, el gol tan matiner va pesar molt i quan et passa una cosa així, t’influeix i ja no respons de la mateixa manera. Espero que ho tornin a intentar, pugin a Primera i que Francisco tingui sort allà on vagi.

Francisco té molt a veure amb la dinàmica que va agafar el vestidor, no troba?

Ha aixecat coses que... Per exemple el dia de l’Elx, amb la jugada clau de l’expulsió de Cristhian Stuani. Li asseguro que si no l’expulsen, el Girona puja a Primera perquè era molt millor. I tot i marxar peces importants, Francisco ha aconseguit col·locar l’equip a dalt, il·lusionar tothom i fer creure que es podia torna a pujar. I sense fer una gran primera volta, un fet que encara li dona més mèrit.

Coneix Míchel Sánchez?

D’enfrontar-m’hi i prou. Quina esquerra tenia, era un gran jugador. I com a entrenador, fins ara, ho ha fet molt bé allà on ha estat. Per mi, el seu fitxatge és un gran encert.