Han passat 22 dias des que el Rayo Vallecano tornés a deixar el Girona amb un pam de nas i que l’ascens a la Primera Divisió s’escapés, com tantes vegades li ha passat a l’equip en els darrers anys. Tres setmanes de vacances per intentar desconnectar i carregar piles. Fins avui, quan la pretemporada aixeca el teló i ho fa amb una plantilla a mig fer. Falta un mes perquè comenci la Lliga amb el duel a l’estadi contra l’Amorebieta i tot just uns dies enrere s’anunciava que Míchel Sánchez serà el nou entrenador de l’equip, a l’espera que arribin els fitxatges esperats i necessaris, al mateix temps que es tanquin algunes renovacions i es concretin les baixes pertinents per quadrar els números de la caixa. Mentre es tanquen totes les carpetes, els jugadors es tornaran a vestir de curt. Avui, torn pels tests PCR i demà les habituals revisions mèdiques. No serà fins dimecres que Míchel dirigirà la seva primera sessió a les instal·lacions de La Vinya.

Mentre s’esperen altes i baixes, la nòmina d’actius s’eleva fins als 25 futbolistes. Una barreja de jugadors del primer equip, joves del filial i aquells que tornen d’una cessió. Estan confirmats, d’una banda, els porters Juan Carlos i Ortolá, així com també Juanpe, Samu Sáiz, Gumbau, Sylla, Bernardo, Valery, Calavera i Terrats. Aquest últim tindrà fitxa de la primera plantilla aquesta temporada. S’hi sumen Ibrahima Kébé i Arnau Martínez, també amb minuts amb Francisco aquest últim curs. S’hi afegeixen Zeballos, Gallar, Mojica i Jairo, prestats fins no fa massa al Barça B, Cartagena, Elx i Cadis, respectivament. En una situació calcada es trobaven Maxi Villa i Iago López. El primer està lesionat des de fa temps i el segon ve de ser una peça clau en el UD Logronyès. Però no han estat citats i semblen més a fora que no pas a dins del club. Cal sumar-hi també els joves de la base Pau Víctor, Jonathan Morilla, Ricard Artero, Gabri Martínez, Jonathan Dubasin, Àlex Sala, Nil Sauret, Ylias i Oriol Comas.

Tots sumen 25, però encara hi falta gent. Jugadors de la plantilla com Stuani, Bueno i Diamanka no s’incorporaran al grup fins d’aquí a uns dies. Tots ells, per motius diferents, tenen permís per allargar les seves vacances i ben aviat viatjaran fins a Girona per posar-se a treballar sota les ordres de Míchel.

De moment, poca cosa més se sap. Les cares noves estan per arribar. També les baixes i les renovacions. Amb el calendari de la pretemporada passa tres quarts del mateix. A dia d’avui el club només ha anunciat un amistós. El que es jugarà el proper 24 de juliol a l’estadi Johan Cruyff contra el Barça de Ronald Koeman. No serà l’únic i durant els propers dies sortiran a la llum d’altres duels i rivals, com ara el torneig Costa Brava.