El Girona de Míchel no compta amb Iago López per a la temporada 2021-22. El lateral, de 22 anys, ha arribat a un acord amb el club per trencar el contracte que l'unia amb els de Montilivi fins al 2022 i poder fitxar pel Mirandés. De fet, ja no va entrar en la llista de futbolistes citats per iniciar la pretemporada.

La temporada passada Iago va jugar cedit a la UD Logronyès, on va tenir gran protagonisme en el seu debut a Segona A amb 37 partits (34 com a titular) però no va poder evitar el descens a la Primera RFEF. Al conjunt de La Rioja complia la seva segona cessió i un curs abans va viure l'ascens a Segona A (20 partits). El lateral de Lugo va aterrar a terres gironines la temporada 2018-19 per jugar amb el Peralada, aleshores filial del Girona, a Segona B.