Mamadou Sylla espera. De fet, fa mesos que creia que li trucarien. En concret, des que el seu rendiment va explotar a còpia de gols i durant el passat mercat d’hivern les ofertes van anar arribant, una a una, apilant-se al despatx de Quique Cárcel i al dels representants del futbolista. Les dues parts sabien que s’havia de fer alguna cosa al respecte. Perquè Sylla, que va arribar amb el mercat d’estiu tancat com a agent lliure, amb un dels salaris més baixos de la plantilla dirigida per Francisco Rodríguez, mereixia un augment de sou. Però com que amb els mèrits a vegades no n’hi ha prou, quan va decidir quedar-se per acabar la temporada a Montilivi, se li va dir de paraula, que li mirarien un contracte que entra, de ple, en la seva darrera temporada de vigència, acabant l’estiu del 2022.

Però el Girona, ocupat com ha estat intentant pujar a Primera, negociant la renovació de Cristhian Stuani fins al 2026 i gestionant el canvi d’entrenador amb l’arribada de Míchel Sánchez, encara no ha fet cap moviment. I Sylla, que té la mosca sota el nas, ara podria marxar.

És evident que hi ha casos més prioritaris que el de Sylla. Perquè per exemple, hi ha futbolistes que actualment estan lliures de contracte, com Aday Benítez i Sebastián Cristóforo, amb el risc que es corre de no lligar-los si finalment s’accedeix a incorporar-los de nou. S’entén també que cal estudiar la situació individual de tots aquells futbolistes que tornen cedits. Sobretot amb l’arribada de Míchel Sánchez, que és qui decidirà si aquest sí o aquest no. Mamadou Sylla té tota la temporada per negociar, si la seva voluntat és la de continuar. El problema és haver-li dit que ja en parlaríem i no haver-ho fet. La majoria de fitxes de la plantilla són més altes que la de Mamadou, però pocs rendiments han sigut superiors al del davanter, autor d’11 gols el curs passat de blanc-i-vermell. Si això no s’arregla, és inevitable que el temps desgasti.

Diversos clubs com el Mallorca o l'Espanyol s'han interessat en Sylla, que té contracte fins al juny 2022

L’impacte del màxim golejador del Girona 20/21 no es va fer esperar: el dia del seu debut, a Leganés, el primer dels seus gols va valer per trencar amb les dues derrotes consecutives amb les quals l’equip va començar la temporada. Sylla n’acabaria marcant 11, de gols. Pocs s’esperaven el pes que tindria el davanter a l’equip, que durant mesos i mesos va acusar els problemes de Cristhian Stuani i si no arriba a ser per Sylla, qui sap què hauria pogut passar. Sylla va aguantar l’equip en els pitjors moments d’una primera volta massa delicada. I esclar, els clubs tenen observadors, i s’hi van fixar. Va anar d’un pèl que no marxa al mercat d’hivern.

El Mallorca i l’Espanyol

Sobretot a Mallorca, que va insistir i insistir. També s’hi va interessar l’Espanyol. El senegalès va dubtar, i el seu entorn hi posava cullerada, recordant el salari que cobrava a Montilivi i el que podia cobrar lluny de Girona. Francisco en parlava a roda de premsa, els companys l’assessoraven. Però Sylla es va quedar, escoltant per part del club que aquell contracte tan baix que tenia seria revisat, perquè tothom estava molt feliç amb les seves prestacions. Han passat set mesos i ningú ha mogut un dit, i això que el senegalès va ser clau en un tram final fantàstic.

La incògnita és saber què passarà a partir d’ara amb Mamadou. De moment, no hi ha res en ferm. Però diversos clubs el tenen apuntat en majúscules. I el futbolista, que tampoc veuria amb mals ulls acabar el seu contracte i marxar a cost zero l’any que ve, té la paella pel mànec, malgrat que es torni a passar un altre curs amb un sou baixíssim. Perquè el Girona, sabent que l’estiu que ve el jugador pot sortir de franc, no pot demanar, ni de bon tros, el que hauria pogut demanar en altres condicions. Ni xifres semblants a les que va rebre.