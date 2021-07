El Girona ha comunicat que tres dels seus jugadors han donat positius per Covid, després dels testos que la plantilla va passar a les instal·lacions de La Vinya. Els futbolistes afectats, dels quals no s'ha revelat la identitat, estan aïllats i en quarantena en els seus domicilis.

Tal com marca el protocol sanitari instaurat per la Lliga i el Consell Superior d'Esports, el Girona ha activat el pla previst per aquests casos tan bon punt ha conegut el resultat de les proves.