Míchel Sánchez arriba acompanyat pels seus dos col·laboradors de sempre, Salva Fúnez, com a segon, i David Porcel, com a preparador físic. L’entrenador de porters serà, finalment per a Juan Carlos Balaguer. El valencià, de 55 anys, ha estat al Castelló, Hèrcules, Vila-real B i Alcoià, entre altres, i ara estava al filial de l’Albacete. Balaguer va ser porter de Primera amb l’Albacete, on va coincidir amb Delfí Geli.