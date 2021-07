Míchel aterra decidit a aconseguir que el Girona «lluiti per tot»

El futbol, com la vida, no s’atura. S’acaba una temporada i en comença una altra amb el temps just per assaborir els èxits o bé, en el cas del Girona, per fer el dol i pair la garrotada que va suposar quedar-se altre cop a les portes de l’ascens a Primera. Pujar a la màxima categoria és sens dubte la gran il·lusió de l’afició blanc-i-vermella, tant tossuda com mesella, i que tot i la col·lecció de patacades, es vol tornar a il·lusionar amb el nou exercici. La primera pedra del nou projecte té nom i cognoms i, des d’ahir, ja coneix Montilivi i el seu entorn. Abans de dirigir aquest matí el primer entrenament, Míchel Sánchez, que a l’octubre farà 46 anys, va ser presentat en societat. Del seu discurs n’emana ambició i, sobretot, convenciment.

No va parlar obertament d’ascens però sí que va atrevir-se a dir que el Girona estarà «preparat» per «aquest pas més» que ha faltat els dos últims anys per pujar. «Som un cos tècnic molt ambiciós i farem que el Girona lluiti per tot», deia el madrileny. L’ex del Rayo i l’Osca és a l’expectativa del que pugui passar en una plantilla on s’esperen molts moviments, tant d’entrada com de sortida i també es declara un «enamorat del planter» i no té cap por de treballar amb jugadors joves per «fer-los créixer i millorar».

SENSACIONS I OBJECTIU

«La primera impressió ha estat espectacular. He trobat una estructura de club molt bona, millor del que ens pensàvem. El repte és continuar construint un Girona cada cop més fort. No tenim cap objectiu principal que no sigui guanyar el següent partit. Prepararem bé l’equip i serem competitius. Serem un equip protagonista. Mirar més enllà ens desgastarà i no ens donarà cap rendiment ara mateix. El principal repte que tenim és construir un equip molt competitiu a partir d’una idea de joc i que l’afició se’n senti orgullosa dels seus jugadors».

LA COMBINACIÓ PERFECTA?

«Els dos últims anys del Girona es poden veure negativament o positivament. Ha estat lluitant per l’ascens fins al final. Mirarem de fer un pas més. Ha mancat quelcom per aconseguir-ho. Confiem i estem capacitats per fer aquest pas més. L’estructura del club és espectacular. Tenim al darrere un transanlàntic amb grans treballadors. Tot això és teoria i ho hem de dur a la pràctica. Som un cos tècnic molt ambiciós i farem que el Girona lluiti per tot. Hem de construir aquesta mentalitat des de demà mateix. Que el jugador se senti important. A partir d’aquí ho donarem tot per enganxar aquest passet que ha faltat».

EL FITXATGE

«Ens pensàvem que ens tocaria esperar. Quan m’ho van proposar, el Girona estava a la idea de club on volíem accedir. Des del primer moment vam dir que sí. Ens omple d’orgull».

MOVIMENTS

«Tots els clubs estan en dinàmiques semblants. Ens hi adaptarem, però tindrem un equip competitiu. En totes les converses que hem tingut amb la direcció esportiva hem dit que no ens tancarem a res i que entendrem el que tenim. Volem veure els jugadors, perquè necessitem conèixer-los. A partir d’aquí veurem les opcions de mercat i del que tenim a la plantilla».

PLANTILLA JOVE

«Soc un enamorat del planter. Vaig sortir del futbol base del Rayo i he treballat allà en metodologia del planter. La formació del jugador és una cosa per les quals em vaig fer entrenador. Fer els jugadors més bons és el que fa que els entrenadors també siguin més bons. No deixarem cap dels processos de la plantilla i també mirarem la competeició. Ens agrada treballar amb gent jove i treure’ls rendiment. És el millor èxit que pot tenir un entrenador».

POSITIUS DE COVID

«Ens hi adaptarem. Stuani també arribarà una setmana més tard per un assumpte familiar. A partir de demà treballarem per tenir mentalitat guanyadora, ser un equip dinàmic i atrevit. Els jugadors ho notaran des del primer dia. Les patacades de les dues últimes temporades, les veurem des del costat positiu».

LA RECEPTA DE L'ASCENS

«De feina i humilitat no ens mancaran. Després també un factor important que és la unió. Passarem mals moments i hauran de ser junts. Que no hi hagi ruptures. En les temporades dels meus ascensos mai vam encaixar més de dues derrotes seguides».

EL CLUB

«M’han sorprès les persones. Hi ha una gran estructura al darrere com el Grup City. És una organització boníssima i tots som aquí per construir quelcom gran. Hi ha molta gent qualficada a totes les àrees que aporten molt al dia a dia».