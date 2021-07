Durant aquesta setmana i, també l’anterior, el degoteig de casos positius de covid-19 que han anat anunciant els clubs de Segona A i Primera ha estat continu. Un parell al Tenerife, tres al Rayo, dos al Barça... Els jugadors del Girona van sotmetre’s dilluns als tests PCR i les proves serològiques de les quals ahir se’n van rebre els resultats. I sí, també a Montilivi s’han detectat positius. Concretament tres jugadors, que van ser aïllats i esteran en quarentena a casa seva. El club va activar ràpidament el protocol sanitari instaurat per La Lliga i el CSD.

Mentrestant, la resta de jugador de la primera plantilla i els joves del planter que faran la pretemporada van sotmetre’s a les revisions mèdiques i proves d’esforç prèvies al començament dels entrenaments. D’aquesta manera, Míchel Sánchez dirigirà avui la seva primera sessió com a entrenador del Girona a les instal·lacions de La Vinya. Ho farà sense els tres jugadors positius per covid-19, ni tampoc Pape Maly Diamanka, Santi Bueno i Cristhian Stuani, que tenen uns dies més de permís. En aquest sentit, Míchel va revelar que el davanter uruguaià trigarà encara una setmana a incorporar-se perquè ha de resoldre uns problemes familiars.

Amistós a Tarragona

Paral·lelament, el club continua treballant per tancar més partits de preparació aquest estiu. Fins ahir, l’únic amistós concretat era el que l’enfrontarà al Barça el dissabte dia 24 d’aquest mes. Ahir al vespre, el Girona va anunciar que jugarà el trofeu Ciutat de Tarragona contra el Nàstic el dia 7 d’agost al Nou Estadi. Al mateix temps, el club treballa per concretar moviments a la plantilla. El club treballa, al mateix temps, per tancar alguna incorporació aquesta setmana. Les sortides, que n’hi ha d’haver, trigaran algunes setmanes.