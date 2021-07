De mica en mica es van coneguent més detalls de la pretemporada del Girona. De cares noves, poques, o més aviat cap, llevat del retorn dels jugadors cedits (Gallar, Diamanka, Jairo i Mojica) i dels joves del planter que s’entrenen a les ordres de Míchel Sánchez. El club sí que ha presentat la nova samarreta per aquesta temporada i fins ahir, se sabia que es disputarien dos amistosos contra el Barça dissabte que ve a la Ciutat Esportiva Johan Cruyff de Sant Joan Despí i davant el Nàstic el 7 d’agost a Tarragona. El club ahir va ampliar la nòmina de partits de preparació amb l’anunci de dos duels més contra els filials del Barça i de l’Espanyol. El matx contra el segon equip blanc-i-blau serà el dimecres 28, mentre que el duel contra el Barça B serà el dia 8 d’agost, l’endemà d’haver jugat a Tarragona. Entremig, el club està mirant de tancar un amistós contra el Llagostera a Palamós, pel dia 1 d’agost. Tots dos partits, contra Espanyol B i Barça B, es disputaran a La Vinya a l’espera que arribi l’estrena de la competició oficial a Montilivi contra l’Amorebieta el 14 d’agost.

El Barça B jugarà aquesta temporada a la nova Primera RFEF i estarà dirigit per Sergi Barjuan, que ha agafat el relleu de Francesc Xavier Garcia Pimienta. Per la seva banda, l’Espanyol competirà a Tercera RFEF, després de baixar el curs passat, com l’Olot, dues categories arran de la reestructuració.