David Juncà és a un pas de tornar a vestir la samarreta del Girona. El lateral esquerre de Riumors té molt ben encarrilada la seva arribada a Montilivi, després de finalitzar una etapa de tres anys al Celta, marcada per les lesions, i quedar com a agent lliure. Juncà encara tenia dos anys més de contracte, però el club de Vigo va executar l’opció per trencar el vincle que els unia abans d’hora.

Lliure després de rescindir contracte amb el Celtà, Juncà va començar a escoltar ofertes tenint sempre la prioritat de quedar-se a casa. De seguida que Quique Cárcel ho va saber, el Girona va mostrar-li el seu interès per recuperar-lo. Si res no canvia a última hora, el seu fitxatge està molt ben encarrilat i el gironí, format al futbol base del Girona, tornarà al club sis anys després de deixar-lo per fer el salt a Primera amb l’Eibar.

La necessària sortida Mojica

L’arribada de Juncà implicaria la sortida, més que necessària, de Mojica. Tots dos ocupen la mateixa posició i el Girona podria alliberar massa salarial si concreta la sortida del colombià, que té contracte fins al 2022. Marcat pel límit salarial, el club gironí ja va cedir-lo el curs passat a l’Elx. De moment, ja ha marxat Antonio Luna al Cartagena en quedar lliure pel no-ascens.