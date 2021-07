Montilivi es prepara per a l’inici d’aquesta temporada. A diferència de la tònica que va seguir el club després del no-ascens contra el Rayo Vallecano el passat 20 de juny, obrint un període de reflexió marcat pel silenci administratiu des dels despatxos, a l’estadi es va començar a treballar de seguida tot pensant en la posada a punt per al curs 2021-22. Els treballs han consistit en fer una regeneració total de la gespa, tenint en compte que l’anterior pretemporada va ser extremadament curta per culpa de la pandèmia i que, per tant, no hi va haver temps suficient per dur a terme el tractament pertinent. Sí que es va canviar durant el confinament del passat abril de 2020, aprofitant l’aturada de la Lliga.

El sistema de gespa de Montilivi és híbrid i combina la natural amb l’artificial, per la qual cosa cal esperar que la gespa natural replantada torni a créixer fins arribar en òptimes condicions. A dia d’avui ja es pot veure com la catifa verda llueix enmig de l’estadi, però encara necessita un temps perquè el camp estigui al cent per cent.

D’altra banda, l’entitat ha apostat per mantenir la graderia coberta de Preferent i se segueix tenint un aforament amb per a 11.200 espectadors.

Ara per ara, els pronòstics per la posada a punt de Montilivi estan enfocats en el primer partit de Lliga contra l’Amorebieta que es disputarà el dissabte 14 d’agost (19.30 h). Serà precisament el dia que l’estadi compleixi 51 anys. Es va inaugurar el 14 d’agost de 1970 amb un Girona-Barça (1-3) -abans els gironins jugaven a Vista Alegre- i encara té pendent la celebració del 50è aniversari, que no es va poder fer per culpa del coronavirus.

El Trofeu Costa Brava, en l’aire

Si l’estiu passat no hi va haver el 44è Trofeu Costa Brava per la Covid-19, aquest també penja d’un fil. El canvi de gespa dificulta que es disputi el torneig blanc-i-vermell per excel·lència, però no és pas impossible. El Girona encara té esperança i esperarà fins a última hora per saber si el pot organitzar o no. L’última edició va tenir lloc el 2019 amb la derrota dels de Montilivi contra el Montpeller (0-1). També han passat per l’estadi equips com el Tottenham, Manchester City, Espanyol o Sevilla.

Seguint la mateixa línia, el club ha programat els amistosos com a local a La Vinya. Serà al seu lloc d’entrenament on el Girona rebrà els filials del Barça i l’Espanyol. El duel contra el segon equip blanc-i-blau serà el dimecres 28, mentre que el partit davant el Barça B serà el 8 d’agost. A més a més, s’enfrontarà als de Ronald Koeman dissabte que ve a l’estadi Johan Cruyff i al Nàstic al Trofeu Ciutat de Tarragona el 7 d’agost. També s’està acabant de tancar un amistós amb el Llagostera que podria ser el seu rival l’1 d’agost.

Tot plegat, pensant en arribar el màxim de preparats possible per a l’estrena del nou Girona de Míchel Sánchez contra l’Amorebieta.