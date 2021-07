El Cartagena va tancar ahir la contractació d’Alfredo Ortuño. El retorn de l’exdavanter del Girona no era un dels objectius de la direcció esportiva blanc-i-vermella però sí que és un -bon- moviment més d’un rival de la categoria. Més a poc a poc que d’altres temporades, els clubs de Segona A es mouen i, de mica en mica, van perfilant les plantilles. Si el Cartagena lligava Ortuño ahir també, el Tenerife incorporava Míchel Herrero, del Valladolid, i dissabte a la nit l’Oviedo anunciava Jirka (Mirandés). A Montilivi, tanmateix, la llista de cares noves està en blanc. Cap fitxatge ha anunciat el Girona aquest estiu, gairebé un mes després ja de la decepció de no pujar contra el Rayo. L’única incorporació ha estat la de l’entrenador Míchel Sánchez. La resta de moviments han estat les renovacions de Juan Carlos Martín i Cristhian Stuani i la rescissió de Iago López. La inactivitat pel que fa a anuncis de nous fitxatges deixa el Girona com un dels únics equips de Segona A, l’altre és el Valladolid, que encara no s’han reforçat aquesta pretemporada.

Com cada estiu, els aficionats demanen fitxatges i cares noves que els faci tornar a engrescar-se i aquests dies les xarxes socials bullen amb un piló de noms i moviments per omplir quatre plantilles. A Montilivi, la direcció esportiva treballa per resoldre les moltes carpetes pendents que hi ha sobre la taula. Pendent de reforços, que n’han d’arribar i no pas pocs, Quique Cárcel mira també de trobar sortida a jugadors que, per l’alt sou o esportivament, no entren als plans del club. En aquest sentit, el futur de Mojica, Jairo Izquierdo, Diamanka o Zeballos sembla lluny de Montilivi. Mentrestant, pel que fa al capítol d’altes, el més calent és a l’aigüera. Només David Juncà sembla tenir-ho tot tancat per ser nou jugador del Girona. El lateral de Riumors tornarà a Montilivi, després de sortir-ne el 2015. La resta d’operacions obertes, que n’hi ha, s’estan coent a foc lent.

Tenir la casella buida deixa el Girona a la cua del rànquing de fitxatges dels equips de Segona A. En aquest sentit, els clubs que més s’han mogut fins ara són un dels grans candidats a l’ascens, com són l’Eibar, el Ponferradina i un que lluitarà per mantenir-se en l’any del seu debut, l’Amorebieta. Els d’Ipurua no volen fallar en l’intent de tornar a Primera i per això han incorporat ja vuit jugadors: Sielva (Ponferradina), Corpas (Almeria), Venencio (Lugo), Etxeita (Getafe), Feullassier i Glauder (Fuenlabrada), Fran Sol (Tenerife), Javi Muñoz (Mirandés). Per la seva banda, l’Amorebieta encara ha fitxat un jugador més (9): Guruzeta i Ozkoidi (Sabadell), Santamaría i Olaetxea (UD Logronyès), San José (Birmingham), Lozano (Celta B), Luengo (Bilbao Athletic), Gil (Racing) i Amorrortu (Calahorra). També 9 fitxatges ha fet el Ponferradina: Naranjo (Tenerife), Becerra i Pujol (Espanyol B, Abedzadeh (Marítimo), Dani Ojeda (Leganés), Agus Medina (Cornellà), Lucho García (Deportivo), Espiau (Las Palmas) i Copete (Vila-real B).

A banda del Girona i del Valladolid, a Saragossa, Fuenlabrada, Gijón i Leganés tampoc és que hi hagi hagut gaire moviment. Els aragonesos, immersos en un procés de canvi de propietat, tan sols han incorporat el lateral dret Fran Gámez (Mallorca). Per la seva banda, els madrilenys, de moment, només han aconseguit la cessió del porter Altube del Reial Madrid. Dos dels aspirants a l’ascens com el Leganés i l’Sporting també només tenen una cara nova. Els madrilenys han fitxat Quintillà (Vila-real), mentre que els asturians han aconseguit els serveis de l’ucraïnès Kravets.