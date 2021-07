El City Football Group ha tancat un dels majors acords de préstec de la història i disposarà de 650 milions d’euros, tot i haver invertit més de mil milions de lliures per convertir el Manchester City, el germà gran del Girona, en un dels clubs més poderosos del planeta, tal com van avançar Financial Times i el portal Palco 23. El préstec, sempre segons aquesta informació, es pagarà a set anys; és a dir, acabarà el juliol del 2028; i té el vistiplau de Barclays.

Els 650 milions d’euros serviran, principalment, per tapar forats; perquè el City Football Group, encara que sembli mentida per les xifres que mou, també s’ha vist afectat per la crisi derivada de la pandèmia. Tant, que ha tancat les dues darreres temporades amb pèrdues: 83,78 milions de lliures la temporada 2018-19, i 205 la 19-20. Però no només servirà per això, ja que el conglomerat té previst efectuar diferents operacions per als clubs que controla. Sobretot, pel New York City, la franquícia dels Estats Units, a la qual li construirà un nou estadi. Cal recordar que el City Footbal Group té el poder sobre dotze clubs, entre els quals hi ha el Girona, per qui de moment poques inversions hi ha previstes, més enllà de la Ciutat Esportiva que fa anys que sembla que sí, però no acaba d’arribar. Veurem si dels 650 milions d’euros en queda un pessic perquè es faci realitat.