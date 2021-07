No hi són tots, però cada cop n’hi haurà més. El Girona, que encara no ha fet cap incorporació en els dies que el mercat d’estiu fa que està obert -sense comptar l’entrenador, Míchel Sánchez, és clar-, està a l’espera que s’incorporin els futbolistes amb permís i que no van iniciar la pretemporada amb la resta de companys. Ahir, Cristhian Stuani i Pape Diamanka van passar les proves PCR i les anàlisis pertinents, com ho va fer la resta del grup ara fa una setmana, i si no hi ha cap positiu inesperat, aquest matí entrenaran per primera vegada sota les ordres del tècnic madrileny. Els casos del davanter uruguaià i el migcampista senegalès són diferents: mentre Stuani, emblema del vestidor i referència indiscutible d’un club que lluita sense sort per tornar a Primera, va renovar el seu compromís fins al 2026; el futur de Diamanka és un interrogant que tant podria acabar amb el jugador instal·lant-se a Montilivi com fent les maletes i tornar a marxar, com va passar l’estiu passat, en què el seu pas per l’Albacete no va salvar el conjunt manxec del descens a Primera RFEF.

El golejador no es toca

Ningú amb dos dits de front discuteix el protagonisme de Stuani al Girona. El golejador, amb una mostra de lleialtat apassionant, va ampliar el seu vincle amb l’entitat gironina rebaixant-se el sou. Un exemple que tot el vestidor hauria de tenir ben present, ara que Quique Cárcel intenta fer equilibris per quadrar el límit salarial. L’ampliació de contracte de l’uruguaià el confirma com el nou de Míchel, encara que porti el set. El que s’haurà de veure és qui l’acompanya en atac i si el físic no li juga males passades, després de patir la temporada menys ambiciosa pel que fa a registres personals. Stuani es va perdre un munt de partits durant la primera meitat del curs, evitant així que es convertís en el màxim golejador de la plantilla. Es va quedar a un gol de Mamadou Sylla (11 a 10), qui hauria de fer parella amb ell, però a qui s’haurà de convèncer, sabut que el club li va dir que li trucaria per millorar un contracte desfasat i que encara no ho ha fet. Samu Saiz, Jairo, Gallar i Zeballos, més la incorporació d’algun noi del planter com pot ser Pau Víctor, són les altres opcions que tindrà Míchel, a banda de buscar algú de fora.

El futur de Diamanka

Res se sap de què pot passar amb el senegalès, que en la seva única temporada a Montilivi va jugar 28 partits, inclosa la tornada de la final del play-off d’ascens a Primera contra l’Elx. A Diamanka li queda un any de contracte, i pot ser un bon moment per fer caixa i alliberar massa salarial, sempre que Míchel no se n’enamori. En uns dies ho sabrem del cert.