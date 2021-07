El silenci del Girona estava justificat. Després de lligar les renovacions de Juan Carlos i Cristhian Stuani, i la incorporació de Míchel Sánchez a la banqueta, Quique Cárcel és a punt de tancar l’arribada de tres futbolistes, que s’haurien d’anar anunciant al llarg de la setmana. Dos d’ells són vells coneguts: el lateral de Riumors David Juncà i el migcampista d’Ulldecona Aleix Garcia. El tercer és l’argentí Darío Sarmiento, cedit pel Manchester City.

Mentre que l’interès per Juncà i Sarmiento és sabut de fa dies, la sorpresa del mercat d’estiu podria ser el fitxatge d’Aleix Garcia, que va vestir la samarreta blanc-i-vermella del Girona els dos anys que l’entitat va disputar a la Primera Divisió. Les converses amb Aleix Garcia, que està sense equip, estan molt avançades i la predisposició del futbolista de tornar a Montilivi és absoluta. Seria un cop sobre la taula de Quique Cárcel, molt criticat pel seu immobilisme, però que, sense cridar l’atenció, s’haurà avançat a molts clubs interessats i aconseguirà els serveis d’una peça que, si rendeix bé, a Segona pot ser diferencial. Aleix Garcia, que amb Pablo Machín gairebé no va tenir protagonisme, i que amb Eusebio va disposar de molts minuts, malgrat que el seu joc va ser força irregular, va acabar la temporada passada a l’Eibar. Va participar en 11 partits de Lliga, només en cinc com a titular. Casualitats de la vida, el conjunt basc no en va guanyar cap i no va poder evitar el descens. Abans havia jugat al Mouscron belga i el Dinamo de Bucarest. Míchel Sánchez, que sol utilitzar un 4-3-3 o un 4-1-4-1, tindrà més opcions a un mig del camp bastant consolidat, amb la presència de Kebé, Terrats i Gumbau; però al qual li faltarà, com a mínim, el rol de pivot defensiu titular que ocupava Cristóforo.

L’estratègia sentimental

A Quique Cárcel ja li agrada, això de portar futbolistes que en algun moment de la seva trajectòria van jugar al Girona. Així ho demostra l’hemeroteca, que recorda els noms de Cifuentes, Ramalho, Fran Sandaza, Pablo Maffeo o Timor; clars exemples que Montilivi no deixa indiferent ningú. El futbolista s’hi troba a gust i per això vol tornar. I amb això es guanya part de l’estima d’una afició que té més en compte del que sembla aquesta mena de detalls. Aleix Garcia no serà l’únic que repetirà experiència, perquè David Juncà, lliure després d’haver jugat al Celta, tornarà per ocupar la banda esquerre. En el cas de Juncà cal veure com respondrà el seu físic, ja que només ha pogut disputar tres partits al llarg de les dues últimes temporades. A priori, al lateral esquerre hauria d’arribar algun altre futbolista, a no ser que Mojica finalment s’acabi quedant. Però la lògica diu que el colombià marxarà, i alleujarà l’economia de l’entitat. Un dels futbolistes que podria seguir és Aday Benítez, lliure després de no haver renovat amb el Girona, però que podria continuar a Montilivi. L’arribada del fins ara capità, però, és indiferent als moviments que segueixi fent Quique Cárcel en les pròximes setmanes. Perquè de lateral esquerre també se n’haurà d’afegir un altre.

Sarmiento, via City

El tercer en discòrdia és el jove Darío Sarmiento, a qui el Manchester City cedirà al Girona perquè agafi rodatge. Ja l’any passat l’equip anglès va incrementar el nombre d’ajudes respecte al primer any a Segona després de l’experiència a Primera, i aquest estiu s’hauria de repetir la fórmula. Darío Sarmiento és un extrem molt hàbil de 18 anys pel qual el City va pagar uns cinc milions -podrien augmentar a quinze si es compleixen una sèrie de variables-. Com passa amb Aleix Garcia i David Juncà, encaixa de ple amb la proposta futbolística que vol implantar Míchel Sánchez. Però s’haurà de tenir paciència, perquè el futbolista està fent els seus primers passos al futbol professional. I a Montilivi ja s’ha vist els darrers anys que no tots els cedits brillen a la primera. Sense anar més lluny, l’exemple de Yan Couto: el brasiler, que penjava una fotografia a les seves xarxes socials en què se’l veia, juntament amb Pablo Moreno, entrenant a les instal·lacions del Manchester City, no va explotar fins a la segona part del curs. I no tots ho fan, com Nahuel Bustos o Marlos Moreno, per citar un parell de noms. El més important, però, és que el Girona començarà a tancar operacions. Les primeres tres estan al caure.