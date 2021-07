El director general del City Football Group, Ferran Soriano i el president del Consell d'Administració del Girona, Pere Guardiola, han estat aquest matí a l'entrenament del Girona a La Vinya. Els empresaris, dos dels tres màxims accionistes del Girona, han aprofitat la visita per conèixer Míchel Sánchez, el nou tècnic de l'equip i debatre alguns afers del futur de l'entitat. L'entrenador madrileny, per la seva banda, continua posant l'equip a punt i avui ja ha pogut comptar amb Bernardo Espinosa i Santi Bueno, els dos únics jugadors que mancaven per incorporar-se a la feina.