La dita diu que «val més tard que mai». Una mica més d’un mes després (32 dies) del no ascens a la final del play-off contra el Rayo Vallecano, la plantilla del Girona segueix sense cap cara nova. Només s’ha resolt el canvi a la banqueta amb l’arribada de Míchel Sánchez i el seu cos tècnic, però per la resta, res de res. Cap moviment -a banda de les renovacions de Cristhian Stuani i Juan Carlos i la baixa de Iago López. Si bé és cert que l’anunci de fitxatges és imminent, i, de fet, s’espera que en les properes hores s’anunciï el retorn d’Aleix Garcia. Ja és a Girona, només falta tancar els últims serrells del seu contracte i avui mateix passarà la revisió mèdica. El primer, que serà el migcampista d’Ulldecona, s’està fent esperar més del compte en comparació als darrers cursos.

Quique Cárcel ja va patir l’estiu passat el que significa haver de tenir dos esbossos, en funció de la categoria en la qual podia jugar el Girona. El més ambiciós era a Primera, però va quedar descartat un cop més amb una altra derrota a Montilivi l’últim partit. Torna a caldre fer invents per quadrar el pressupost i no superar el límit salarial, que s’ha rebaixat significativament. En aquest sentit, s’ha obert la porta de sortida a futbolistes com Johan Mojica o Samu Sáiz amb una fitxa alta. La d’arribada està reservada per al retorn d’Aleix Garcia, que està lliure, així com el lateral de Riumors, David Juncà, i la cessió per part del Manchesyer City de l’extrem argení, Darío Sarmiento. Tots tres estan a punt per ser anunciats, encara que l’oficialització dels seus fitxatges està trigant més de l’habitual.

Agafant l’exemple de la temporada passada com a més proper i similar a la situació actual del Girona, el primer fitxatge en confirmar-se va ser Enric Franquesa, cedit pel Vila-real i ara traspassat al Llevant, que va arribar el 27 d’agost. Els gironins van acabar el curs el 23 d’agost després de perdre la final del play-off contra l’Elx, la qual cosa significa que la direcció esportiva va trigar tan sols quatre dies en realitzar la primera operació. El mercat es va tancar amb nou incorporacions: Bustos, Bárcenas, Cristóforo, Pablo Moreno, Muric, Couto, Luna, Monchu i Franquesa. A més de Sylla, que va arribar lliure fora de termini.

El curs 2019-20 també es va conèixer el primer fitxatge un mes després del final de temporada amb el descens a Segona A -18 de maig del 2019-, tot i que a diferència d’aquest encara no s’havia obert la finestra de fitxatges d’estiu per la qual cosa el temps no jugava tant en contra. Jairo Izquierdo va arribar el 19 de juny. L’extrem canari va jugar cedit al Cadis la passada temporada i, amb contracte fins al 2022, s’ha reincorporat amb el grup a l’espera de si ha de fer les maletes o no.

L’anterior, marcat per l’adéu de Pablo Machín per entrenar el Sevilla i la contractació d’Eusebio Sacristán, la primera cara nova a Montilivi va ser Marc Muniesa. El defensa de Lloret de Mar va anunciar-se el 27 de juny.

Encara més anticipat va ser el primer fitxatge de l’ascens a Primera. Va ser el porter Gorka Iraizoz, que va fer-se oficial el 14 de juny.

Sigui com sigui, el Girona està anant més tard del que és habitual. Els noms ja són a sobre la taula i com més aviat s’arribi a un acord definitiu, més aviat podran posar-se a treballar sota les ordres de Míchel. El nou Girona, amb moltes peces per moure, s’estrenarà aquest dissabte contra el primer equip del Barça en l’amistós que es disputarà a l’Estadi Johan Cruyff (19 h).

Interès per Ibai Gómez

A banda de les incorporacions d’Aleix Garcia, Juncà i Sarmiento, que el Girona espera tancar-ne alguna aquesta setmana, el club ha mostrat el seu interès al davanter basc Ibai Gómez, segons va explicar ahir el periodista Gerard Romero al seu canal de Twitch.

Ibai Gómez és lliure de negociar amb qualsevol club després d’acabar contracte amb l’Athletic. Tenint en compte el seu historial, jugant les darrere onze temporades a Primera -ja havia debutat la 2010-11 amb 21 anys-, el fitxatge del basc seria un impossible per al Girona a causa de l’elevat preu de la fitxa. El futbolista, però, sembla que estaria disposat a rebaixar-se-la si troba un projecte que el motivi. Diversos clubs l’han temptejat.