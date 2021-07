El Girona continua preparant la temporada a les instal·lacions de La Vinya. Després d’una setmana de feina, l’equip ja perfila l’estrena d’aquesta pretemporada, que serà demà a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, contra el FC Barcelona. Serà el primer partit que dirigirà Míchel Sánchez com a entrenador del Girona. El madrileny va veure ahir com li arribaven els dos últims jugadors que li faltaven, Bernardo Espinosa i Santi Bueno, i ja pot treballar amb tot l’equip al complet. Fins i tot Maxi Villa, que ja ha deixat enrere la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada amb el Ponferradina i fa bona part de treball amb el grup. Difícilment, per no dir que serà impossible, Bernardo i Bueno jugaran demà contra el FC Barcelona. Caldrà veure, això sí, si Míchel pot comptar amb Cristhian Stuani, que tot just es va incorporar dimarts als entrenaments, juntament amb Pape Maly Diamanka.

Mentrestant, el club continua treballant per tancar les operacions que té obertes. La que és més a prop és el retorn d’Aleix Garcia. El migcampista d’Ulldecona va passar ahir la revisió mèdica i és a l’espera només que es resolgui la paperassa per ser anunciat com a nou jugador del Girona. Garcia, de 24 anys, ja va ser a Montilivi en els dos cursos a Primera (2017-19) i després ha passat pel Mouscron belga, el Dinamo de Bucarest i l’Eibar. Les altres dues operacions que el club té encarrilades són les de David Juncà i Darío Sarmiento. El retorn del lateral de Riumors, desvinculat del Celta de Vigo fa unes setmanes, també és coll avall pendent d’uns darrers detalls. Per la seva banda, el jove argentí, de 18 anys, que el Manchester City ha fitxat de l’Estudiantes, és a l’espera de rebre el permís del seu país per poder desplaçar-se a Europa i incorporar-se als entrenaments. D’altra banda, ahir As informava de l’interès del Fuenlabrada per Diamanka. Caldrà veure si Míchel és partidari de la seva sortida o hi compta.