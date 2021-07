SENSACIONS

«Fa deu dies que treballem i les sensacions són molt positives. L'equip està amb energia i fem els primers passos per implementar els nostres conceptes, filosofia i identitat que volem durant la temporada. El primer pas està fet i és positiu».

EL PARTIT CONTRA EL BARÇA

«Ens donarà molta informació de com competeix el jugador. És molt aviat per tenir-ho en compte com una prova important, però sí que és un test que ens va molt bé contra un rival de màxim nivell. Vull veure com competeix el jugador en aquestes situacions».

ALEIX GARCIA

«Ens millora i això és important. És un jugador que entra a la nostra idea de jugar per dins. Reuneix totes condicions per fer-ho tant de 6 com de 8. Ens fa fer un salt de qualitat».

EL MERCAT

«Tothom està a l'expectativa i caldrà tenir paciència. Pot haver-hi sortides i depenent de la importància dels jugadors que puguin anar-se'n, n'arribaran més o menys. Tenim un bon nucli de jugadors que fa temps que hi són i són el bloc. Ara els hem d'envoltar d'un bon equip. La porteria està coberta. Els centrals també a no sé què hi hagi alguna baixa. Santi Bueno s'ha fet mal al genoll i la lesió és més greu del que semblava. Als laterals si en surt algun hi haurà alguna arribada. Al mig del camp tenim molta gent jove. Potser podem incorporar algun jugador més amb la idea de tenir més la pilota i un joc més dinàmic. A dalt, si hi ha sortides, hi haurà entrades. Començarem la lliga amb el mercat obert i sempre és dificultós. Tot i això, som un club abellidor, amb una gran estructura i identitat. Si hi ha sortides, hi posarem solució ràpidament».

ADAY I CRISTÓFORO

«No tinc informació. Aday ha estat referència els últims anys al club i ho valoro, però no sé com està la cosa. La direcció esportiva els té al cap perquè fa tres setmanes eren de la plantilla. Depenent del mercat es prendran les decisions. Aday té un passat important al club».