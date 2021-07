El director general del City Football Group, Ferran Soriano, i el president del Consell d’Administració del Girona, Pere Guardiola, van ser ahir al matí a l’entrenament de la plantilla a La Vinya. Els empresaris, dos dels tres màxims accionistes del Girona, van aprofitar la visita per conèixer Míchel Sánchez, el nou entrenador de l’equip i debatre alguns moviments esportius que l’entitat blanc-i-vermella té pendents de concretar durant els pròxims dies. Cal recordar que fa aproximadament un mes també va ser a Girona, l’altre màxim accionista del club, l’empresari bolivià Marcelo Claure, per veure el desenllaç del play-off d’ascens contra el Rayo Vallecano a l’estadi de Montilivi. Ara fa uns mesos, el club va anunciar una ampliació de capital de quatre milions d’euros per compensació de crèdits i una altra de fins a setze milions.