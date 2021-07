S’ha fet esperar però, finalment, el Girona va encetar ahir el capítol de fitxatges. El club va confirmar l’arribada d’Aleix Garcia, que signa un contracte per dues temporades (fins al 2023) amb opció a una altra. El migcampista d’Ulldecona, de 24 anys, torna doncs a Montilivi per viure-hi una segona etapa després que a la primera (2017-19) no aconseguís guanyar-se la regularitat ni tenir gaire continuïtat (55 partits, 31 de titular i 15 de complets en els quals va marcar tres gols i va repartir quatre assistències). Amb Aleix Garcia al sarró, el següent de caure hauria de ser David Juncà. El lateral de Riumors va ser ahir a Girona per passar la revisió mèdica prèvia a l’anunci del seu fitxatge.

Aleix Garcia s’ha hagut de buscar les garrofes les dues últimes temporades. Després de deixar el Girona arran del descens a Segona A el 2019, el migcampista va trobar destí a Bèlgica amb el Mouscron, on va signar un bon curs (25 partits, 5 gols i 3 assistències), encara sota el paraigua del Manchester City. Ja sense contracte amb els citizen, la temporada passada la va començar al Dinamo de Bucarest (8 partits), però al gener va tornar a la Lliga per acceptar una proposta de l’Eibar. Amb José Luis Mendilibar, tanmateix, mai va tenir continuïtat (11 partits i una assistència) i el club basc va decidir no renovar-lo. Ara Aleix Garcia confia, baixant una categoria, poder recuperar la versió d’aquella gran promesa del Vila-real de la qual el City es va enamorar i que té encisat Quique Cárcel.

En aquest sentit, Míchel ja va deixar clar ahir que el perfil del d’Ulldecona és ideal per al seu tipus de futbol i que la seva arribada «millora» la plantilla. Garcia s’afegeix a Gumbau, Terrats i Kebé en un mig del camp gironí que encara espera l’arribada d’un altre migcentre.