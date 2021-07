Àlex Gallar no formarà part de la plantilla del Girona 2021-22. El club i el Cartagena van tancar ahir a la nit un acord per a una altra cessió de l’extrem vallesà. D’aquesta manera, Gallar se’n torna al Cartagena, on ja va actuar a préstec la temporada passada i va deixar molt bones sensacions al club i entre l’afició cartaginesa. El Girona, d’aquesta manera, veu com el Cartagena paga una part de l’elevat sou del davanter, i allibera una mica de massa salarial per a altres moviments. Gallar té contracte amb el Girona encara fins al 2023.