El Girona de Míchel Sánchez ja camina. I amb el cap alt, després del bon paper que ha fet en la derrota contra el Barça (3-1), en el primer amistós de la pretemporada. Penalitzat per dos penals, un a l'inici i l'altre al final, aprofitats per Pique i Depay, l'equip gironí, que ha donat minuts a gairebé tothom, ha vist com abans de la mitja hora perdia 2-0, amb una nova diana de Rey Manaj. Abans del descans, Samu Saiz, de penal a l'estil Panenka, ha reduït les diferències. I a la segona part, tot i intentar-ho i gaudir d'alguna ocasió, no ha estat capaç d'empatar. El pròxim partit del Girona serà dimecres contra l'Espanyol B a La Vinya.