Aday Benítez no és jugador del Girona des del 30 de juny passat, quan, juntament amb Seba Cristóforo, se li va acabar el contracte. Tot i ser agent lliure, el Girona no perd de vista el capità i li tindria la porta oberta. En aquest sentit, ahir Míchel Sánchez va parlar de la possibilitat del retorn del de Sentmenat. «No en tinc informació. Aday ha estat referència els últims anys al club i el valoro moltíssim, però no sé com està la situació. Són casos diferents. Aday té un passat important al club i Cristóforo hi va jugar el curs passat. La direcció esportiva els té en ment i depenent del mercat i les situacions que hi hagi a la plantilla es prendran decisions», va dir.