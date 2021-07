El Girona 2021-22 alça aquest vespre el teló. No ho fa pas al camp del Salt o de L’Escala, com fa uns anys, sinó que el primer test és ni més ni menys que contra tot el FC Barcelona. Un Barça que comptarà ja amb alguns jugadors que van ser a l’Eurocopa com De Jong o Griezmann i que està una mica més rodat que els gironins. Tot i això, Míchel està d’allò més satisfet del test d’avui a Sant Joan Despí (19:00, TV3). Un partit que li va «fenomenal» per veure competir els seus. El tècnic madrileny va parlar ahir sense defugir cap tema i va admetre que caldrà tenir paciència abans no es tanqui la plantilla. En aquest sentit, Míchel és conscient que hi haurà sortides a l’equip però que el club «hi posarà solució ràpidament» amb noves incorporacions. Míchel, de moment, es mostra molt satisfet dels primers deu dies de feina en què comença a inculcar els seus «conceptes i filosofia».

«Fa deu dies que treballem i les sensacions són molt positives. L’equip està amb energia i fem els primers passos per implementar els nostres conceptes, filosofia i identitat que volem durant la temporada. El primer pas està fet i és positiu».

«Ens donarà molta informació de com competeix el jugador. És molt aviat per tenir-ho en compte com una prova important, però sí que és un test que ens va molt bé contra un rival de màxim nivell. Vull veure com competeix el jugador en aquestes situacions».

«La primera impressió amb ell és que ens millora i això és important. És un jugador que en la nostra idea de jugar per dins reuneix totes les condicions per poder-nos ajudar tant de 6 com de 8. Fem un salt de qualitat amb la seva incorporació. a l’equip».

«Tothom està a l’expectativa i caldrà tenir paciència. Pot haver-hi sortides i depenent de la importància dels jugadors que puguin anar-se’n, tindrem més o menys incorporacions. A dia d’avui tenim un bon nucli, fortalesa de jugadors que fa temps que hi són, són importants i són el bloc. Ara els hem d’envoltar d’un bon equip. La porteria està coberta. Pendents de la lesió de Santi Bueno, la posició de central la tenim coberta a no ser que hi hagi alguna baixa. Als laterals pot haver-hi alguna sortida i alguna arribada. Si en surt algun, n’haurà de venir un altre. Al mig del camp tenim molta gent jove. Potser podem incorporar algun jugador més, amb la idea de tenir més la pilota i ser un jugador més dinàmic. Estem molt contents amb el que veiem. A dalt, tant d’extrems com de puntes si hi ha sortides, hi haurà entrades. Si no, hi ha una bona base. Tanmateix, queda moltíssim mercat. Començarem la lliga amb el mercat obert i sempre és dificultós. Hem d’estar a dins del mercat. Tot i això, som un club abellidor, amb una gran estructura i identitat. Haurem d’esperar el nostre moment al mercat. Si hi ha sortides, hi posarem solució ràpidament. No em preocupa gaire. Ara mirem de crear la identitat del grup per ser un equip competitiu».

«El bloc hi és. El club sap que tenir un sentiment de pertanyença és important, com la paraula equip. Hi ha molts jugadors que tenen l’ADN del Girona. Partim d’això i ja és molt. A partir d’aquí, anirem fent un equip el màxim de competitiu possible. No estic preocupat. Tenim una bona base».

«Les pretemporades serveixen, a part de posar-se en forma, perquè hi pugui haver moviments de mercat fins l’últim dia. Tots els clubs estem en la mateixa situació. Sempre hi ha sorpreses. Treballem amb molts jugadors que considerem que estaran amb nosaltres i això és positiu».

«El millor elogi per a ells és que no noto la diferència entre un jugador jove o un de la primera plantilla professional. Ofereixen un nivell força alt. Diu molt d’ells. Han vingut, com no, amb moltes ganes i també estan a un nivell molt alt. La impressió é smolt bona. Ara bé, els volem veure en competició. Ara estic en una fase d’observació. Veig comportaments, actituds i aptituds. Vull veure com competeix el jugador en els amistosos, que per mi ja són competició.

«Que vinguin i ens mostrin confiança és d’agrair. Ens van dir que teníem tot el suport al 100% i això ens dona confiança. Són la base de tota l’estructura i això diu que estem en mans de gent de moltíssim nivell. Ens dona seguretat també. A partir d’aquí l’objectiu és construir un equip competitiu i que tingui identitat en una forma de jugar. No és gaire diferent el que jo faig del que ells pensen que ha de fer un equip de l’estructura del City. Anem de la mà. Ara bé, és competició i cal guanyar. L’objectiu és guanyar el primer partit contra l’Amorebieta».