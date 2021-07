Mamadou Sylla va ser, juntament amb Santi Bueno, l’altre futbolista de la plantilla que no es va vestir de curt per jugar contra el Barça. El Girona va comunicar que l’absència del davanter senegalès va ser produïda per «problemes físics». El davanter vallesà està en boca de tothom, perquè en les pròximes setmanes podria abandonar l’entitat blanc-i-vermella.