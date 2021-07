Amb 24 anys acabats de fer i "més madur" que en la seva anterior etapa, Aleix Garcia ha tornat a Girona i ho fa amb ganes de "reivindicar-se" després de no haver jugat tants partits com li hagués agradat amb Pablo Machín, primer, i després amb Eusebio Sacristán. Enamorat del seu nou entrenador, Míchel Sánchez, ha exlicat avui que està "molt content" d'haver tornat a Montilivi durant l'acte de la seva presentació oficial.

RETORN

"He sigut jo el que tenia moltes ganes de tornar al Girona. Se'm va quedar l'espina clavada per baixar a Segona i sempre l'he dut a dins. He provat noves experiències durant aquest temps i he pensat que ara era el millor moment per tornar. A més hi ha ajudat l'arribada del nou entrenador. Em va agradar moltíssim quan el van anunciar. Estic content d'estar de nou aquí i ja tinc ganes d'adaptar-me al joc del nou entrenador".

EL VESTIDOR

"L'altre dia ho estava parlant amb els companys i quedem només tres o quatre de l'època meva anterior al club. És un grup que està bastant unit i que es coneix, en gran part, de la temporada passada. Mica en mica s'estan fent incorporacions bones i la gent es va adaptant. Encara portem poca pretemporada, hi ha temps per veure com va tot".

UN ALEIX DIFERENT

"L'Aleix que hi havia aquí abans tenia 21 i 22 anys. Ara ja en tinc 24 i he tingut temps de viure experiències que m'han fet créixer com a futbolista i també com a persona. He tornat a Girona sent una mica més madur i amb moltes ganes de reivindicar-me".

POSICIÓ AL CAMP

"Encara porto pocs entrenaments i no he parlat massa amb el cos tècnic però trobo que puc encaixar-hi molt bé per la meva manera de jugar. Encara no se m'ha dit en quina posició em veuen. Serà qüestió d'anar jugant. Donaré el cent per cent allà on em posin, això sí. A mi m'agrada ajudar en l'organització del joc i en la sortida de la pilota. Vull estar a prop de l'àrea. Ara bé, serà l'entrenador qui decidirà i a mi em tocarà adaptar-me".

PER QUÈ REIVINDICAR-SE?

"Em vull reivindicar per tot una mica. Pel descens, però també perquè sempre he volgut jugar més minuts dels que vaig jugar llavors. He tornat amb 24 anys i ho he fet, com he dit, sent més madur. Tinc ganes de ser una persona que pugui aportar coses en aquest club".

EL 4-3-3

"Probablement m'adapto millor a aquest dibuix del que s'utilitzava en l'anterior etapa. L'estil d'en Míchel m'encanta. Segur que els jugadors gaudirem molt i també ho farà la gent que ens segueixi des de fora".