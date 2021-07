El 5 de maig del 2019, Aleix Garcia va jugar l’últim dels 55 partits oficials amb el Girona. Van ser 67 minuts a Getafe, amb derrota inclosa, continuant una nefasta inèrcia de resultats que va dur l’equip a perdre la categoria. Han passat més de dos anys i el d’Ulldecona té ben present tota aquella experiència. La de baixar, el dolorós descens, i també la de no jugar tant com li hauria agradat. Al llarg de dues temporades a Primera a Montilivi va superar la barrera del mig centenar de partits. Ell n’hauria volgut sumar uns quants més. Llavors i també ara. Manté el pensament ara que ha decidit tornar al club, tot i que competeix una categoria per sota. Més «madur», com ell mateix admet, aquesta temporada s’ha posat un objectiu clar i concís. «Vull reivindicar-me», deia durant la seva presentació. La mateixa en què, abans del discurs del futbolista, el director Quique Cárcel rememorava el «bon record» que li havia deixat el pas d’Aleix Garcia per Montilivi. «El que més m’agrada és que ell ha volgut fer aquest pas i venir aquí. És un jugador que ha estat a Primera i demostra en un punt que ens pot aportar molt. El coneixem, sabem què pot aportar, s’adequa molt al lloc que vol el nou entrenador. Espero que sigui un molt bon any pel jugador i pel club». Que això sigui veritat, és qüestió de temps i que les coses, aquest cop sí, rutllin.

RETORN

«He sigut jo el que tenia moltes ganes de tornar al Girona. Se’m va quedar l’espina clavada per baixar a Segona i sempre l’he dut a dins. He provat noves experiències durant aquest temps i he pensat que ara era el millor moment per tornar. A més hi ha ajudat l’arribada del nou entrenador. Em va agradar moltíssim quan el van anunciar. Estic content d’estar de nou aquí i ja tinc ganes d’adaptar-me al joc del nou entrenador».

EL VESTIDOR

«L’altre dia ho estava parlant amb els companys i quedem només tres o quatre de l’època meva anterior al club. És un grup que està bastant unit i que es coneix, en gran part, de la temporada passada. De mica en mica s’estan fent incorporacions bones i la gent es va adaptant. Encara portem poca pretemporada, hi ha temps per veure com va tot».

UN ALEIX DIFERENT

«L’Aleix que hi havia aquí abans tenia 21 i 22 anys. Ara ja en tinc 24 i he tingut temps de viure experiències que m’han fet créixer com a futbolista i també com a persona. He tornat a Girona sent una mica més madur i amb moltes ganes de reivindicar-me».

POSICIÓ AL CAMP

«Encara porto pocs entrenaments i no he parlat massa amb el cos tècnic però trobo que puc encaixar-hi molt bé per la meva manera de jugar. Encara no se m’ha dit en quina posició em veuen. Serà qüestió d’anar jugant. Donaré el cent per cent allà on em posin, això sí. A mi m’agrada ajudar en l’organització del joc i en la sortida de la pilota. Vull estar a prop de l’àrea. Ara bé, serà l’entrenador qui decidirà i a mi em tocarà adaptar-me».

PER QUÈ REIVINDICAR-SE

«Em vull reivindicar per tot una mica. Pel descens, però també perquè sempre he volgut jugar més minuts dels que vaig jugar llavors. He tornat amb 24 anys i ho he fet, com he dit, sent més madur. Tinc ganes de ser una persona que pugui aportar coses en aquest club».

EL 4-3-3

«Probablement m’adapto millor a aquest dibuix que al que s’utilitzava en l’anterior etapa. L’estil d’en Míchel m’encanta. Segur que els jugadors gaudirem molt i també ho farà la gent que ens segueixi des de fora».