El Girona de Míchel ha aconseguit aquesta tarda la primera victòria (3-1), després d’imposar-se a l’Espanyol B de la Segona RFEF en el segon test de pretemporada. Un gol matiner de Cristhian Stuani, que ha rebut una pilota de Samu Sáiz (min. 2), ha permès marcar diferències de seguida contra el filial blanc-i-blau. Els gironins han estat superiors, traient petroli per banda esquerra gràcies a la constant participació de Mojica -ha gaudit de molts minuts- i intentant amenaçar per dins amb l’uruguaià guanyant l’esquena a la defensa rival. El segon gol no ha trigat en arribar. Stuani ha marcat el doblet amb una rematada de cap a passada de Gumbau (min. 11).

Ezzafrani ha retallat distàncies (min. 24) aprofitant un mal entès de la defensa blanc-i-vermella, que demanava fora de joc. El Girona ha començat molt fort, però ha anat afluixant a mesura que passaven els minuts. Sobretot a la segona part, quan no ha aconseguit generar perill més enllà d’un parell de rematades de cap de Bernardo. Ha arribat el tercer gol obra de Gabri Martínez, però ha estat anul·lat perquè, sense adonar-se’n, el Girona jugava amb 12 futbolistes sobre el terreny de joc. Míchel havia demanat fer quatre canvis de cop i Stuani no se n’ha assabentat, quedant-se a dins del camp.

Ferraressi, que està de pas per Girona i entrena amb el primer equip, ha jugat mitja hora. Mentre que el filial també ha tingut protagonisme en l’últim tram del partit amb només Ortolá, Kebé, Diamanka, Sylla i Arnau del primer equip. De fet, Ureña, que està en edat juvenil, ha estat l’autor del tercer gol gironí.

FITXA TÈCNICA

Girona: Ortolá, Arnau, Juanpe (Ferraressi, min. 61), Bernardo (Loïc, min. 78), Mojica (Artero, min. 78), Gumbau (Diamanka, min. 61), Terrats (Sala, min. 61), Aleix (Kébé, min. 46), Dubasin (Gabri, min. 46), Samu Sáiz (Sylla, min. 46) i Stuani (Ureña, min. 61).

Espanyol B: Iker Piedra, Lachèvre, Merchan, Recasens, Miranda, Roger Martínez, Warrick, Mangada, Svensson, Julen Álvarez i Ezzafrani.

Àrbitre: Romero Freixas. Ha amonestat Terrats (Girona); Roger Martínez (Espanyol B).

Gols: 1-0, min. 2: Stuani; 2-0, min. 11: Stuani; 2-1, min. 24: Ezzafrani; 3-1, min. 83: Ureña.

Estadi: La Vinya.