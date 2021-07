En menys de tres setmanes donarà el tret de sortida la temporada 21/22 i ho farà amb dos partits consecutius a Montilivi. El Girona rebrà l’Amorebieta i el Las Palmas en pocs dies de diferència. Ho podrà fer amb públic a les graderies, però sense que l’estadi pugui estar encara ple de gom a gom. Les restriccions vigents, marcades pel PROCICAT, limiten fins als 3.000 els espectadors que podrien assistir al camp. És per això que, seguint fil per randa el protocol, el club està obligat a dur a terme un sorteig. Ahir en va explicar alguns dels seus trets característics.

El primer, i un dels més destacats, és que els abonats majors de 14 anys no s’hauran d’inscriure a cada partit, pel que participaran en el sorteig d’assignació de places sense dur a terme cap pas previ. Ara bé, hauran de formar part d’una agrupació de fins a 6 persones del mateix sector. Aquesta possibilitat s’habilitarà a partir del proper 2 d’agost.

El sorteig serà del tot aleatori, però a més es tindrà en compte el número de partits que cada abonat hi haurà assistit amb anterioritat. D’aquesta manera s’intentarà que tots els abonats blanc-i-vermells puguin assistir el màxim número de partits possible. Si un soci obté una entrada en un sorteig, s’intentarà que no participi en el següent fins que la resta no hagin estat assignats, com a mínim, en una d’aquestes jornades a l’estadi.

Pels dos primers enfrontaments a l’estadi (14 i 22 d’agost a les 19.30), el sorteig serà conjunt i es durà a terme el dijous de la setmana vinent, 5 d’agost. Aquell mateix dia, el Girona informarà als abonats que hagin aconseguit una entrada que són els agraciats, però les entrades no s’enviaran per correu electrònic fins la mateixa setmana del partit. Un cop assignada aquesta entrada, computarà pel càlcul del cobrament de la quota o per la compensació, segons correspongui.