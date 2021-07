Aquest migdia serà presentat David Juncà, el segon dels fins ara dos fitxatges que ha anunciat el Girona en el que portem d’estiu. El primer, Aleix Garcia, va superar aquest tràmit dos dies enrere i va explicar que si ha tornat a Montilivi, entre d’altres coses, és per reivindicar-se. Tot i jugar més d’una cinquantena de partits en la seva primera etapa, no va acabar-ne massa satisfet. Sobretot per la pèrdua de categoria, una espina que, com deia, encara té clavada. Qui sap si també per reivindicar-se o per quin motiu, tornarà a vestir de blanc-i-vermell Nahuel Bustos i ho farà la temporada següent del seu aterratge a Europa. Fitxat a cop de talonari pel Manchester City, la seva primera experiència al Girona no va ser l’esperada. Tindrà una nova oportunitat, perquè totes les parts coincideixen que repetir l’aventura és el millor per a tothom. Si la seva cessió no s’ha fet encara oficial és perquè ahir encara faltaven pentinar els últims serrells burocràtics, però l’operació és a punt de tancar-se.

El jugador fa dies que corre per aquí i té coll avall que treballarà sota les ordres de Míchel tot esperant que les coses li vagin millor que aquest últim any amb Francisco. No perquè l’andalús no confiés en l’atacant, que va acabar participant en 37 partits oficials, acumulant 1.347 minuts tot i tenir un rol que el situava, clarament, per darrere de Cristhian Stuani o Mamadou Sylla, els dos màxims golejadors de l’anterior plantilla. Sinó per com li van anar les coses. Un any enrere, el Manchester City es rascava la butxaca i deixava anar uns 6 milions i mig d’euros per fitxar Bustos, convertit en tot un ídol a Talleres, el seu equip. Sense cabuda sota les ordres de Pep Guardiola, va acceptar marxar cedit al Girona i tastar la Segona Divisió A. Un parell de gols a la Lliga i dos més en el mateix partit de Copa, a Segòvia, quedaran per sempre en el currículum. També l’absurda expulsió al camp del Tenerife en l’últim partit del 2021. Malgrat una primera experiència bastant irregular, amb alguna llum i força ombres, la direcció esportiva que encapçala Quique Cárcel ha vist amb bons ulls comptar amb ell per aquest nou projecte.

No el vol el City, que l’ha mirat de col·locar un any més. A Manchester, en canvi, sí que volen donar com a mínim una primera oportunitat a d’altres vells coneguts com ara Yan Couto i Pablo Moreno. Tots dos van participar en la victòria de dimarts dels anglesos contra el Preston (2-0). També va tenir els seus minuts l’extrem Patrick Roberts, blanc-i-vermell la temporada 18/19. Ni rastre de Bustos, que fa dies que sap que tornarà a jugar al Girona. Qui sap si per reivindicar-se.