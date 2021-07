No va haver de complicar-se la vida ahir el Girona per superar el filial de l’Espanyol (3-1), que competeix a la Segona RFEF. Els de Míchel Sánchez van aconseguir el primer triomf en el segon test de la pretemporada amb un equip que difícilment serà el que quedarà al final de l’estiu. Ja no només perquè Mojica va acaparar tot el protagonisme a la banda esquerra amb gairebé 80 minuts de partit a les seves cames, sinó perquè els nanos del filial -la majoria en edat juvenil- van acabar sent majoria al terreny de joc. Futbolistes del primer equip com Valery, Calavera, Jairo o Juncà -que encara no ha debutat- van caure de la llista sense que el club expliqués els motius, mentre que va reaparèixer Sylla substituint Samu Sáiz a la segona part.

En la que va ser l’estrena d’Ortolá sota pals, va quedar demostrat de seguida qui era superior a qui. L’amenaça de Stuani era evident. Tant, que el killer uruguaià va obrir la llauna amb un gol matiner després de rebre una pilota de Samu Sáiz, estavellar-la al pal i acompanyar el rebot cap al fons de la xarxa (m. 2). L’Espanyol B estava tot arreplegat al seu camp, intentant generar perill a través d’Ezzarfani. L’extrem del filial blanc-i-blau va ser l’encarregat de retallar distàncies perquè abans Stuani havia marcat el doblet aprofitant una assistència de Gumbau (m. 11).

El Girona seguia fort, amb el mig del camp consolidat per Gumbau, Terrats i Aleix García, i amenaçant per dins amb Stuani guanyant l’esquena a la defensa. A més a més, treia petroli per l’esquerra amb l’alta participació de Mojica. A diferència d’Arnau, que amb la proposta de Míchel no se sent tant còmode i menys de lateral. L’eix de la defensa va estar blindat per Juanpe, que va gaudir d’una rematada de cap, i Bernardo, molt actiu.

A mesura que avançava el cronòmetre, baixava la intensitat dels gironins -també a causa de la calor que feia a ple sol. Els de Luis Blanco van fer un pas endavant a partir de la pausa per hidratació, encara que Ortolá va estar atent per aturar un xut de Merchan. Per l’altra part, Iker Piedra va ser clau per evitar una diana en una falta a la frontal centrada per Aleix Garcia.

Míchel va aprofitar per refrescar l’equip a la represa. Va ser aleshores quan van agafar protagonsime els joves del filial fins a acabar sent majoria dins el terreny de joc. Ezzarfani va intentar tornar a sorprendre Ortolá sense sortir-se’n. Mentre que Gabri Martínez sí que va veure porteria amb la mala sort que el seu gol va ser anul·lat perquè el Girona jugava amb 12 jugadors després de fer-se un embolic amb els canvis. Coses de pretemporada. Va insistir també Bernardo amb un parell de rematades de cap a fora i finalment va ser Ureña l’autor del tercer gol. El Girona de Míchel ja guanya.