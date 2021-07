La cessió de Darío Sarmiento al Girona ja és oficial. L'extrem, de només 18 anys, jugarà aquesta temporada a Montilivi i es converteix en el segon futbolista que arriba com a préstec del Manchester City després que es confirmés ahir el retorn de Nahuel Bustos. Sarmiento també és argentí i aquest matí ha visitat les instal·lacions de La Vinya per conéixer als nous companys i posar-se a treballar a les ordres de Míchel el més aviat possible.

‼️ El Girona FC incorpora l’extrem Darío Sarmiento

📌 L’atacant argentí, de 18 anys, arriba cedit pel Manchester City per una temporada



👉https://t.co/cV2gtD7f8i#BenvingutDarío pic.twitter.com/zvaL26oH6n — Girona FC (@GironaFC) 30 de julio de 2021

El City va pagar prop de cinc milions d’euros a l’Estudiantes per aconseguir el fitxatge de l’extrem, que sumarà més efectius en atac al conjunt gironí.