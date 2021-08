Contra un Costa Brava encara amb construcció, el Girona ha fet un pas més endavant en la seva preparació amb un partit seriós i un resultat convincent. Superior però desencertat al primer temps malgrat gaudir de bones i clares ocasions, ha afinat la punteria després del descans. Les centrades de Mojica han sigut un caramel ben llaminer que han aprofitat Bustos i Stuani. El primer s'ha estrenat aquesta pretemporada com també ho ha fet David Juncà, mentre que Darío Sarmiento no s'ha vestit de curt.

Tot fent provatures, Míchel ha sacsejat una mica el seu 4-3-3 habitual jugant amb tres centrals d'inici -Juanpe, Arnau i Bernardo- i donant més amplitud per les bandes perquè Valery i Jairo tinguessin espai per pujar i baixar. Calavera no ha jugat per culpa d'unes molèsties, mentre que Stuani ha tornat a ser la referència en atac, acompanyat aquest cop de Mamadou Sylla. Si l'uruguaià l'altre dia, contra l'Espanyol B, veia porteria per partida doble i ho feia ben aviat, avui a punt a estar de sorprendre Marcos en dues ocasions consecutives. En la primera ho ha fet tot bé menys la rematada i després el porter ha rebutjat el seu xut creuat.

Molt més clara l'ha tingut Aleix Garcia al 27. Enmig del clar domini d'un Girona superior, el d'Ulldecona ha entrat tot sol al segon pal i allà ha rebut la pilota, però de primeres ha xutat per damunt del travesser. El Costa Brava, en el seu primer test de pretemporada, amb prou feines ha intimidat i només Boris, amb un cop de cap a les mans de Juan Carlos, i Xumetra, amb un xut des del mig del camp, han avisat sense massa conseqüències.

Mentre Oriol Alsina ha aprofitat el descans per canviar de dalt a baix tot el seu equip, Míchel ha anat introduint peces de mica en mica. El partit s'ha obert i també animat. Han debutat Juncà i Bustos i aquest últim ha marcat rematant una centrada de Mojica, que feia ben poc que era a la gespa com també Samu Sáiz i Gumbau. La resposta del Costa Brava, imminent. Calatrava ha obligat Juan Carlos a intervenir en un xut al pal esquerre amb tota la intenció del món. Per si les mosques, Stuani ha fet d'Stuani i ha deixat el derbi vist per sentència a un quart d'hora del final, fent el segon amb la testa. De nou, a passada d'un Mojica ben fi.

COSTA BRAVA 0 - 2 GIRONA

UE COSTA BRAVA: Marcos, Pere, Monreal, Forlín, Galindo, Aleix Roig, Manchón, Gil, Guiu, Xumetra i Boris Garros. També van jugar: Varo, Aimar, Juvi, Bader, Álvaro, Falgui, Gamell, Ibuki, Calatrava, Royo, Youssef, Dani, Adri, Puig.

GIRONA FC: Juan Carlos, Arnau Martínez (Gabri, min. 81), Bernardo, Juanpe, Jairo (Juncà, min. 46), Ibrahima Kébé (Mojica, min. 60), Terrats (Samu Sáiz, min. 46), Aleix Garcia (Gumbau, min. 46), Valery (Artero, min. 67), Sylla (Nahuel Bustos, min. 46) i Stuani (Ureña, min. 81).

GOLS: 0-1, Bustos (min. 64); 0-2, Stuani (min. 74)

ÀBITRE: Albert Ávalos. Va amonestar Juvi (Costa Brava).

ESTADI: Palamós-Costa Brava.