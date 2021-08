El defensa Jordi Calavera es va perdre l’amistós d’ahir a Palamós per culpa d’unes molèsties que arrossega des de fa uns dies. No va ser l’únic jugador del Girona que no es va vestir de curt. El central Santi Bueno continua afectat del menisc i encara en té per unes setmanes, mentre que també van ser baixa els uruguains Maxi Villa i Zeballos, així com l’última cara nova, l’argentí Darío Sarmiento.