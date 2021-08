El Girona ha tancat la cessió de Jonathan Dubasin, de 21 anys, a la UD Logronyès. D'aquesta manera, el jove extrem lleidetà, que té la nacionalitat belga, jugarà aquesta temporada a 1a RFEF. Dubasin ja va ser cedit el curs passat al Llagostera on va tenir una actuació destacada (23 partits i 3 gols). La UD Logronyès va baixar la temporada de Segona A a 1a RFEF i es perfila com un dels candidats a tornar a la Lliga Smartbank. Per la seva banda, Ivan Zamorano actuarà cedit al Constància, de 3a RFEF.