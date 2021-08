El Girona s'instal·larà demà a l'Hotel Vida del PGA Catalunya de Caldes de Malavella on s'hi estarà fins dissabte. El club ha decidit fer una petita estada de quatre dies per entrenar-se a les ordres de Míchel Sánchez. L'equip hi treballarà fins dissabte abans de sortir cap a Tarragona on jugarà el Trofeu Ciutat de Tarragona a les 8. L'endemà diumenge, hi ha previst el darrer amistós de l'estiu, contra el Barça B a La Vinya, abans de l'estrena de la competició.