«M’és indiferent», confessava Nahuel Bustos quan se li preguntava per quin serà el dorsal que lluirà en aquesta nova etapa a Montilivi. La passada temporada, la del seu salt a Europa, havia jugat amb el 9 a l’esquena però el rendiment va ser força irregular. Està per veure si repetirà o si aquesta vegada escollirà el 19, el que va vestir diumenge a Palamós. En la seva estrena aquest estiu, ben aviat va veure porteria. «És diferent començar amb bon peu i tenir ja bones sensacions només d’entrada». L’inici, almenys, és un altre. Ho explicava ahir el davanter argentí a l’estadi. No va abandonar el posat seriós durant tota la roda de premsa. Temps que va aprofitar per reconèixer que no va acabar massa satisfet amb el rendiment d’aquest últim curs, però que espera que, a partir d’ara, les coses vagin d’una altra manera. En part per això ha tornat. I perquè a Girona es troba «com a casa». Coincidirà de nou amb Cristhian Stuani al vestidor, a qui considera el «guia» d’aquest equip. Per rematar-ho, afirmava sense embuts que l’objectiu ha de ser «l’ascens» a Primera.

«No va ser tan difícil poder-me convèncer per tornar a Girona. Des del primer dia que vaig arribar aquí que em van tractar de la millor manera i em van fer sentir com si estigués a casa. Aquest va ser un dels primers motius per decidir-me. També perquè he volgut aportar el meu granet de sorra per aconseguir l’objectiu que tots tenim en ment».

«És diferent començar amb el peu dret i tenir bones sensacions ja d’entrada. L’equip va demostrar que està treballant per donar el millor i per oferir tot allò que l’entrenador li demana».

«És obvi que no va ser la temporada desitjada i és aquest un dels altres motius pels quals he decidit tornar a Girona i demostrar de què soc capaç i que puc donar més. Sempre posant l’equip per davant i treballant pel bé col·lectiu, és clar».

La motivació sempre hi ha sigut, des del primer dia. Crec que aquest any les coses m’aniran millor perquè l’equip i també jo mateix oferim un millor rendiment».

«El futbol és diferent a Europa. La temporada passada me la vaig prendre com un període d’adaptació. No em va tocar jugar gaire, però em quedo amb la part positiva, que va ser tot el que vaig aprendre. A part de compartir experiències amb un grup molt maco. Ara em toca demostrar per què he tornat aquí».

«Míchel té una manera diferent de joc al que hi havia la temporada passada. Crec que pel davanter és molt més fàcil perquè la pilota acabarà arribant. Haurem d’aportar-ho millor i ser més eficaços a l’hora de definir».

«Està clar que l’objectiu és aconseguir l’ascens. Estem preparats per poder aconseguir-lo. En l’individual? Demostrar una mica de què soc capaç, aquest és l’objectiu. Sempre i quan posant l’objectiu per davant».

«Per a nosaltres, Cristhian és un jugador fonamental. És el nostre guia. Té una gran experiència que a nosaltres ens ajuda dins del camp i ens fa veure la manera més fàcil d’afrontar els partits i treure’ls endavant. Com a futbolista tothom sabem com és. Però és que com a persona encara és millor. Als jugadors més joves, com és el meu cas, ens ajudarà molt».

«Sí, hem mantingut alguna conversa. Sempre partint de la base que el grup està per davant de tot, m’ha demanat que pressioni, que jugui bé. Estic segur que treballarem bé».