D’aquí a deu dies justos, el Girona s’estrena a la Lliga Smartbank 2021-22 a Montilivi contra el debutant Amorebieta. Un partit que, com també els dos següents contra Las Palmas i Ponferradina, es disputaran amb el mercat obert i la gran majoria dels equips perfilant encara les plantilles. En aquest sentit, a les oficines de Montilivi la feina s’acumula a l’espera de resoldre el piló de carpetes pendents que té a la taula un Quique Cárcel que mira de quadrar com pot el límit salarial. Amb el mercat força aturat i molts equips mirant de treure’s jugadors amb sous elevats, el Girona confia enllestir feina abans dels primers partits. L’objectiu és no repetir l’inici del curs passat amb dues derrotes contra Sporting (2-0) i Fuenlabrada (0-1) encaixades per un Girona a mig fer, amb un grapat de jugadors que van deixar el club i a l’espera de forces incorporacions. La incògnita amb Sylla, el futur de Mojica, de Samu Sáiz i els fitxatges que han d’arribar són només alguns dels fronts oberts que ha de resoldre Quique Cárcel com més aviat millor.

MOJICA

Amb dues assistències marca de la casa, el colombià va ser un dels jugadors més destacats en l’amistós de diumenge contra el Costa Brava a Palamós. Amb contracte fins al 2022 i un sou difícilment assumible pel Girona a Segona A, Mojica té cartell no només a la Lliga sinó que internacionalment. En aquest sentit, després que l’Estrella Roja preguntés per la seva situació, l’Elx es perfila, de moment, com el candidat a endur-se’l. El conjunt il·licità va renunciar a pagar 2,5 milions d’euros el 30 de juny perquè va considerar que, amb el Girona a Segona A, el podia fitxar més bé de preu. L’Elx continua tinguent reservada un forat al lateral esquerre per a Mojica. L’acord però, es fa esperear perquè el Girona, que necessita alliberar-se del sou del colombià, vol ingressar també un traspàs. Si l’Elx obre una altra via, el Girona pot tenir un problema.

SYLLA

Després de no jugar contra el Barça per uns problemes físics, el vallesà s’entrena amb normalitat a les ordres de Míchel i ja va participar en els amistosos contra l’Espanyol B i el Costa Brava. Tot i això, Sylla continua esperant un gest per part del club que no arriba. El màxim golejador de l’equip la temporada passada confiava que el Girona li milloraria el contracte aquest estiu després que al gener frenés la seva sortida. Amb només un any de contracte a Montilivi i dos Primeres com el Cadis i el Rayo al darrere, només la clàusula de tres milions d’euros retenen Sylla.

SAMU SÁIZ

El madrileny està sent un dels destacats aquesta pretemporada però no té ni de bon tros la continuïtat assegurada a la plantilla. De fet, la intenció del madrileny era, en principi, canviar d’aires aquest estiu. Al Girona també li interessaria alliberar un dels sous més elevats i l’hauria ofert a diversos equips com l’Osca i l’Almeria.

ELS CEDITS

Jairo Izquierdo, Pape Diamanka i Joaquín Zeballos han tornat aquest estiu deprés de les cessions a Cadis, Albacete i Barça B respectivament. Cap dels tres però, té garantit un lloc a la plantilla de Míchel. Els dos primers tenen sous elevats i, sobretot al senegalès, té la porta de sortida oberta. El davanter uruguaià no entra als plans del club.

ADAY

El capità de les últimes temporades continua pendent que es desencalli alguna sortida a la plantilla per concretar, o no, la renovació. La intenció, en principi, és que continuï un curs més a Montilivi.

REFORÇOS

A l’espera que es concretin sortides de jugadors, Míchel necessita, com a mínim, un lateral dret, un migcampista «dinàmic», segons va dir Míchel, i un atacant polivalent que pugui fer d’extrem o de segon davanter.