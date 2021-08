Per segon estiu consecutiu, el Girona no podrà tirar endavant el Trofeu Costa Brava. Això sí, l’entitat gironina va deixar la porta oberta a fer-lo per Nadal, si la situació provocada per la pandèmia ha millorat. Segons el club «l’elevat cost de l’organització i les restriccions fan inviable» l’edició número 44 del torneig del Girona, que ha aprofitat les vacances per fer treballs de regeneració de la gespa de Montilivi.