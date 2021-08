Malgrat que ahir al vespre, el Ministeri de Sanitat va anunciar que durant aquest mes d'agost els estadis podrien encabir el 40% de la seva capacitat en els partits de futbol, no està clar que Montilivi tingui aquest aforament pels duels contra l'Amorebieta i el Las Palmas. Per això, el Girona ha anunciat aquesta tarda que ajorna el sorteig de les entrades pels abonats per les dues primeres jornades. El club argumenta que treballava amb una capacitat del 30% de l'estadi (uns 3.000 espectadors) segons el protocol del PROCICAT i assegura que fins que no tingui una notificació defintiva sobre l'aforament final, que serà dilluns, no farà el sorteig.