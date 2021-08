De demà en vuit, el Girona debutarà a la Lliga 2021-22 a Montilivi contra l’Amorebieta. Ho farà, amb tota probabilitat, amb encara la plantilla per definir i molts moviments per tancar. El club, tot i això, espera que d’aquí a dissabte vinent passin coses i es vagin concretant algunes de les operacions que té obertes. En aquest sentit, una de les que és més a prop de tancar-se és la sortida de Johan Mojica. El Girona està ultimant el traspàs del jugador a l’Elx a canvi d’un milió d’euros. Amb contracte només per aquesta temporada i un dels sous més elevats de la plantilla, el Girona entén que la única solució és un traspàs. Caldrà veure, això sí, si el Girona inclou alguna clàusula per quedar-se un tant per cernt sobre una futura venda a un altre equip. Un cop es confirmi l’adéu del colombià, per qui el Girona en va pagar 5 milions al Rayo el 2017, s’haurà de cercar un altre lateral esquerre que competeixi amb Juncà.

Mojica ja va jugar la segona part -la primera ho va fer a l’Atalanta- de la temporada passada en qualitat de cedit a l’Elx, on va signar notables actuacions. Tot plegat va fer que el club il·licità el tingués en compte per incorporar-lo en propietat. Tot i això, el no ascens del Girona va fer que l’Elx refusés pagar els 2’5 milions estipulats a l’opció de compra que tenia fins el 30 de juny. Sent a Segona A, el preu del colombià i el poder del Girona per demanar no són els mateixos que a Primera i això ha fet que, finalment, a l’espera d’alguns detalls, l’acord sembla que es tancarà per no gaire més d’un milió d’euros. Des de Montilivi s’entén que l’operació, a part de fer ingressar, un bon pessic, permetrà estalviar-se una de les fitxes més altes. El mateix camí que Mojica podrien fer en els pròxims dies homes com Samu Sáiz, Pape Maly Diamanka o l’uruguaià Joaquín Zeballos, entre altres.

A l’espera de més moviments de sortida que hi pugui haver els pròxims dies, el club també treballa en les possibles arribades. Bé, més ben dit, retorns. En aquest sentit, Mundo Deportivo informava ahir que tant Yan Couto com Pablo Moreno podrien tornar a Montilivi un cop acabin la pretemporada amb el primer equip del Manchester City. El club veu amb molts bons ulls el retorn del brasiler, un dels jugadors més destacats del curs passat. D’altra banda, un altre nom que és sobre la taula de Quique Cárcel és el d’Ibai Gómez. El mitjapunta basc va reconèixer ahir, en una conversa a Twich amb el periodista Gerard Romero, que «l’opció del Girona continua oberta».

Al Girona li tocaran uns 32 milions d’euros de la Lliga

Malgrat que ningú de la Lliga ni cap club ha confirmat cap xifra oficialment, de mica en mica comencen a definir-se els criteris de repartiment dels 2.700 milions d’euros que CVC aportarà a la patronal. En aquest sentit, la xifra sortiria dels ingressos televisius dels darrers set cursos, dels quals el Girona n’ha estat dos a Primera. Això faria que al conjunt gironí li toquessin uns 32 milions d’euros. Aquesta quantitat s’hauria de destinar a infraestructures (70%), plantilla (15%) i eixugar deute (15%).