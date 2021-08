El Girona continua la seva preparació per a la Lliga i aquesta nit ha perdut el Trofeu Ciutat de Tarragona contra el Nàstic. Els de Míchel, que demà tenen un altre amistós contra el Barça B a la Vinya (19:00), s'han avançat amb un gol d'Stuani a la segona part, però han vist com Pablo Fernández i Pedro Martín capgiraven el marcador en resoldre dos embolics dins l'àrea en què la defensa gironina ha estat poc contundent. Míchel no ha comptat amb Calavera, Samu Sáiz, Sylla, Juncà i Kebé i ha fet jugar noranta minuts a tots els jugadors tret d'Arnau i Sarmiento, que debutava, que n'han jugat quaranta-cinc cadascun.

FITXA TÈCNICA

GIMNÀSTIC DE TARRAGONA. Manu García (m.62, Gonzi), Pol Domingo (m.46, Albarrán), Quintanilla, Aythami Artiles (m.69, Trilles) , Joan Oriol, Ribelles, Jannick (m.46, Fullana), Del Campo, Robert Simón (m.69, Pol Prats), Pedro Martín i Pablo Fernández (m.88, Pol Ballesteros). GIRONA: Juan Carlos, Arnau (m.46, Sarmiento), Jairo, Bernardo, Juanpe, Terrats, Gumbau, Aleix Garcia, Stuani, Bustos i Valery.

GOLS. 0-1, m.47, Stuani; 1-1, m.56, Pablo Fernández; 2-1, m.81, Pedro Martín.

ÀRBITRES. Ávalos Barrera. Va amonestar Quintanilla i Jannick (Nàstic) i Valery, Juanpe i Gumbau (Girona).