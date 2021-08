De la manera com es gestiona avui dia el futbol, sobretot el de les altes esferes, tota injecció econòmica és benvinguda per a qualsevol club. No escapa d’aquesta realitat el Girona, fa dos estius el més ric de la Segona Divisió A, però a dia d’avui paint un escenari ben diferent. No pujar el 2020 ni tampoc fer-ho una temporada després ha impedit fer-se amb un bon pessic de diners. Tot encarant el tercer curs consecutiu a la Segona Divisió, l’entitat arrossega contractes massa elevats i necessita fer espai per complir amb els requisits de La Lliga, cada cop més estrictes i vigilats fins al més mínim detall. Reforçat amb cessions i fitxatges a cost zero, tot i que encara les arribades es poden comptar amb els dits d’una mà, fa setmanes que tothom té clar que a Montilivi cal obrir la porta de sortida per permetre que l’economia respiri. Àlex Gallar, amb un dels salaris més elevats, ha acabat marxant cedit al Cartagena tot i que el Girona encara li haurà de pagar una part de la seva fitxa durant la temporada. No és l’únic, ni tampoc serà l’últim, moviment en aquest sentit.

L’etapa de Johan Mojica ja és història. Després de 79 partits oficials en clau blanc-i-vermella i en diverses etapes i diferents categories, el colombià se’n va. Ja no es va entrenar ahir sota les ordres de Míchel Sánchez i molt menys es vestirà de curt en els dos últims amistosos d’aquesta pretemporada, avui contra el Nàstic a Tarragona i demà amb el Barça B a les instal·lacions de La Vinya. Mojica jugarà amb l’Elx. El mateix club que li va obrir la porta durant la segona part de la passada temporada. Allà s’hi va estar cedit, després que no fructifiqués del tot el préstec inicial a l’Atalanta italià, que li va permetre participar a la Lliga de Campions però no li va servir els minuts ni els partits que el futbolista reclamava.

L’Elx no va voler pagar els 2,5 milions d’euros amb els quals es valorava l’opció de compra que finalitzava el passat 30 de juny. Trobava aquesta quantitat massa elevada i va desestimar l’operació, buscant d’altres laterals esquerrans al mercat. No se n’ha sortit i sempre ha mantingut viva l’opció de Johan Mojica qui, finalment, ha sigut l’escollit. Amb només un any més de contracte i per tant descartada qualsevol mena de cessió, s’acaba traspassant el futbolista per una quantitat que ronda el milió d’euros. Això que rebrà el Girona que, a la vegada, s’estalviarà els 600.000 euros de salari del jugador per aquesta temporada. Sense Mojica respira una mica més l’economia, però s’esperen més sortides. També arribades, tenint en compte que ara mateix la plantilla només compta amb David Juncà per ocupar el lateral esquerre. I no és l’única posició, ni de bon tros, que es vol reforçar. L’agost, de moment, avança.

El Girona s’enfronta avui al Nàstic de Raül Agné en el XII Trofeu Ciutat de Tarragona

El Girona disputa aquest vespre (20 hores) el seu quart partit amistós de la pretemporada. Després de l’estrena amb derrota contra el Barça (3-1) i de les victòries contra el filial de l’Espanyol (3-1) i la UE Costa Brava (0-2), el conjunt dirigit per Míchel se les veurà amb el Nàstic en el XII Trofeu Ciutat de Tarragona. Un partit que podria tenir l’atractiu de veure els primers minuts de Darío Sarmiento com a futbolista blanc-i-vermell. Amb aquest partit, a més, el Girona donarà per finalitzada la seva estada al PGA de Caldes de Malavella, que va començar dimecres i ha tingut una durada de quatre dies. El Nàstic, per cert, està dirigit per Raül Agné, un entrenador molt estimat a Montilivi, ja que sota el seu lideratge l’equip va aconseguir fer el salt al futbol professional l’any 2008. L’activitat del Girona continuarà diumenge, en què hi haurà el darrer partit de pretemporada, a la Vinya contra el filial del Barça.