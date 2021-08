El Girona cau contra el Nàstic tot i avançar-se amb un gol d’Stuani

El Girona va encetar ahir un cap de setmana d’allò més atapeït de feina amb una derrota al Nou Estadi de Tarragona contra el Nàstic abans de rebre avui el Barça B a La Vinya (19:00), en l’últim amistós de pretemporada abans de l’estrena a la Lliga dissabte vinent a Montilivi contra l’Amorebieta.

La pretemproada avança i els gironins continuen carregant les cames per arribar en forma a dissabte. Ahir, homes com Samu Sáiz, Calavera, Kebé, Juncà i Sylla no van ni viatjar a Tarragona i, per contra, la resta de titulars, llevat d’Arnau, van acumular noranta minuts. Míchel va formar d’entrada amb un 4-3-3 amb laterals poc laterals com Arnau a la dreta i Jairo Izquierdo a l’esquerra. Al mig, Terrats, Gumbau i Aleix Garcia havien de ser els encarregats de generar futbol a la sala de màquines. Tanmateix, la pressió asfixiant que Raül Agné havia ordenat als seus homes que fessin a la sortida de pilota va fer que el Girona mai es trobés còmode al partit. El Nàstic, que va ser superior als gironins durant tot el partit, hauria pogut avançar-se al marcador ja a la primera part. Un xut d’Aleix Garcia, que Manu García va atrapar bé, va ser l’únic intent dels gironins, entre pals, de la primera part.

A la represa, Stuani va demostrar que està fi de cara a porteria i va obrir el marcador després d’una bona recuperació de Gumbau. Tot i això, una desconnexions a pilota aturada, on la defensa gironina no va ser prou contundent va fer que Pablo Fernández igualés el marcador al cap de ben poc. A partir d’aquí, als gironins els va faltar aire i es van veure desbordats per un Nàstic que va culminar la remuntada gràcies a Pedro Martín després d’una assistència dins l’àrea de Pol Prats.

les imatges del partit a tarragona. 1 El jove mitjapunta argentí, Darío Sarmiento, va gaudir els primers minuts amb la samarreta del Girona.

2 Pedro Martín celebra el gol que va suposar la victòria del conjunt tarragoní

3 L’exentrenador del Girona, Raül Agné, dirigeix enguany el Nàstic. F