El Girona ha anunciat aquest migdia el trapàs de Johan Mojica a l'Elx. El lateral colombià, doncs, torna al conjunt il·licità on ja va jugar la segona part de la temporada passada en qualitat de cedit. L'operació s'ha tancat per un milió d'euros, xifra que donarà una mica d'aire a l'economia de Montilivi. Mojica va arribar al Girona el gener del 2017 cedit pel Rayo i va ser adquirit en propietat l'estiu del 2018 a canvi de 5 milions d'euros. Durant aquest temps ha disputat 79 partits amb la samarreta blanc-i-vermella. El colombià ha signat un contracte per tres temporades amb l'Elx.