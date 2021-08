Les proves s’han acabat. Dissabte comença l’hora de la veritat a Montilivi amb l’estrena a la Lliga contra l’Amorebieta on en joc ja hi haurà els tres primers punts del curs. Ahir, el Girona va tancar la pretemporada amb una bona victòria contra el Barça B a la Vinya en partit que van liquidar Mamadou Sylla, de penal, i el jove Gabri Martínez. Com havia fet dissabte a Tarragona, Míchel Sánchez va donar noranta minuts a tots els titulars tret de Sylla, Sarmiento i Diamanka. El partit va permetre veure alguns detalls de Samu Sáiz, que Sylla no ha perdut l’instint i més càrrega de minuts per a David Juncà.

Ben aviat es va veure que els joves jugadors del Barça B volien monopolitzar la pilota. Ho van intentar però es van trobar amb un bon Girona, que va intentar combinar i ho va aconseguir força. Sobretot, quan Samu Sáiz trobava els dos extrems, Ureña i Sarmiento, que generaven perill cada vegada. Tant l’argentí, com sobretot el figuerenc van ser dos dels homes més destacats de la primera part. Ureña va forçar un clar penal de Jutglà quan l’encarava des del vèrtex de l’àrea. Sarmiento, per la seva banda, va ensenyar bons detalls de qualitat en dribblings.

Si a Tarragona, dissabte, l’equip havia patit en accions a pilota aturada -els dos gols del Nàstic van arribar després de dos córners- ahir va ser tot al contrari. En defensa, l’equip no va patir per dalt i, en atac, Sylla va estar a punt de marcar en dos cops de cap a la sortida de dos serveis de la cantonada.

A la represa, Jutglà, que va passar a jugar d’extrem, va guanyar un parell de cops l’esquena només començar a Arnau i Calavera i va estar a punt d’empatar. Per part gironina, Calavera, incorporat a l’atac, ho va provar però entre Tenas i el pal van evitar que la pilota entrés.

El carroussel de canvis en els dos equips va frenar el ritme del partit però el Girona, després d’aguantar els intents blaugranes va sentenciar a les acaballes. Va ser arran d’una bona acció entre Samu Sáiz i Ureña que, després que Zeballos no sabés resoldre, Gabri va enviar al fons de la xarxa de Tenas.

Amb la pretemporada tancada, el Girona enceta l’última setmana abans de l’estrena a la Lliga amb encara molta feina per fer. Ahir el director esportiu, Quique Cárcel va ser a La Vinya presenciant el partit al costat del president Delfí Geli, entre d’altres. A l’aire continua pendent el futur de jugadors com ara Diamanka, Jairo Izquierdo, Zeballos i també Sylla o Samu Sáiz, però sobretot l’arribada de peces noves que reforcin una plantilla que fins ara només compta amb Aleix Garcia (Eibar), David Juncà (Celta) i Sarmiento (cedit pel Manchester City) com a cares noves. El mercat es tanca el 31 d’agost i encara han de passar forces coses.